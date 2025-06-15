¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¿¥ÅÄÍµÆó¡×¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜÎ©¤ÄTBS¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¡Ö¹â¶¶¾°»Ò¡×µ¯ÍÑ¤âÂ¸ºß´¶¤Ï¡Ä
¡¡6·î5Æü¡¢¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ëTBS¤¬ÈÖÁÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤À¤³¦Î¦¾å¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀ¤³¦Î¦¾å2025¤ÎÁ°¾¥Àï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¿¥ÅÄÍµÆó¡×¡¡¾×·â¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤Êü¤Á¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤¿
¡¡9·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Î¤Á¤ç¤¦¤É100ÆüÁ°¤¬6·î5Æü¤À¤Ã¤¿¡£TBS¤ÏÈÖÁÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¤ÈÀÐ°æÂçÍµ¥¢¥Ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹â¶¶¾°»Ò»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î3¿Í¤ÏÁ°²ó¤Î2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤«¤é2Âç²ñÂ³¤±¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Ì±Êü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÀ¤³¦Î¦¾å¤È¤¤¤¨¤Ð¿¥ÅÄÍµÆó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ì¤¤À¤Ë¶¯¤¤¡£TBS¤¬À¤³¦Î¦¾å¤òÆÈÀêÃæ·Ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1997Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¤«¤é¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³«ºÅ¤¬1Ç¯±ä´ü¤µ¤ì¤¿2022Ç¯¤Î¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Þ¤Ç¡¢13Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¿¥ÅÄ¤ÈÃæ°æÈþÊæ¥¢¥Ê¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤ÎºÝ¡¢¿¥ÅÄ¤ÈÃæ°æ¥¢¥Ê¤ÎÈÖÁÈÂ´¶È¤ÏÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯¤Ï91Ç¯°ÊÍè34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþÂç²ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¿¥ÅÄ¤òÂç²ñ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Î¹ðÃÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÈà¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢TBS¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿¥ÅÄ¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ÈÖÁÈ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ïº£ÅÄÈþºù
¡¡ºòÇ¯10·î¡¢¿¥ÅÄ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼Â¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Î¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤TBS¤Î¡ÈÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡É¤Ë½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¡¢Áö¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¡È¥Ï¥Á¥¥ó¤ª¤Î¤Ö¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¤Èº£ÅÄ¤¬À¤³¦Î¦¾å¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡TBS¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¸ý¤«¤é±ê¤Ç¤âÅÇ¤¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤Î¿¥ÅÄ¤È¾Ð´é¤Îº£ÅÄ¤¬¸ò¸ß¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤â´ª°ã¤¤¤µ¤»¤ë°ì°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿¥ÅÄ¤Ï5·î¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ø¥»¥¤¥³¡¼¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥êÎ¦¾å¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£TBS¤¬ÈÖÁÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿6·î5Æü¤â¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å 100 Days To Go!¡Ù¤È¤¤¤¦100ÆüÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¼¼Éú¹¼£¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤È¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¡¦ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà¤¬ÈÖÁÈ¤ÎÂåÉ½¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¿¥ÅÄ¤ÏÈÖÁÈ¤Î´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀµ¼°¤Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¿É¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¹¾Æ£¥¢¥Ê¤ÈÀÐ°æ¥¢¥Ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤òÇ¤¤»¤ë¤À¤±¤Î¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢TBS¤Ç¤ÏºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°²ó¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤â¾å¼ê¤µ¤È°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëMC¤¬¹âÉ¾²Á¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²òÀâ¤ä±þ±çÂâÄ¹¤ÎÌò³ä¤òÂ´¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢3¿Í¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¸ºß´¶¤Ï¿¥ÅÄ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÇö¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¿¥ÅÄ¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥¦¥¶¤¤¡×¤À¤Î¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¬½ë¶ì¤·¤¤¡×¤À¤Î¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
TBS¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß
¡Ö¿¥ÅÄ¤¬Î¦¾å¶¥µ»¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤ËÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤«¡¢Èà¤¬Â´¶È¤·¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿¥ÅÄ¤ÎÉÔºß¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¡£¼ÂºÝ¡¢¿¥ÅÄ¤¬ºÇ¸å¤Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤ÈÈæ¤Ù¡¢Á°²ó¤Î¥Ö¥¿¥Ù¥¹¥ÈÂç²ñ¤Î»ëÄ°Î¨¤ÏºÇÂç¤Ç4¥Ý¥¤¥ó¥È¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢TBS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÀ¤Î¦¤Î¿¥ÅÄ¡É¤Ïº£¤ä·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖTBS¤¬ÈÖÁÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿6·î5Æü¡¢¿¥ÅÄ¤ÏTBS¤Î¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤ä¡Ønews23¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¤Î¸áÁ°¤Ë¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡ª¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¿¼Ìë¤Î¡ØS¡ù1¡Ù¤Ç¤ÏÀÐ°æ¥¢¥Ê¤¬À¤³¦Î¦¾å¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¿¥ÅÄ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¤¤¤¦VTR¤Þ¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£TBS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¥ÅÄ¤Î¤¤¤Ê¤¤À¤³¦Î¦¾å¤Ê¤É¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤º¤Ã¤È¿¥ÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¹ßÈÄ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¤äÅÏ¹ÒÈñ¡¢ÂÚºßÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿À©ºîÈñ¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¿¥ÅÄ¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¾ðÊó¤Ê¤É¤ò³Ð¤¨¤ë½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢TBS¤È¤·¤Æ¤âÌµÍý¶¯¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£²ó¤ÎTBS¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¿¥ÅÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ãæ·Ñ¤·¤¿91Ç¯¤ÎÅìµþÂç²ñ¤Ç¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç9ÉÃ86¤ÎÅö»þ¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¥«¡¼¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¤ò¡Ø¥Ø¥¤¡¢¥«¡¼¥ë¡ª¡Ù¤È¸Æ¤Ó»ß¤á¤¿¤³¤È¤¬Ì¾¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¿¥ÅÄ¤ÏÂç²ñ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÃæ·Ñ¤ËÍí¤à¤Î¤ÇÇû¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Èà¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¶¥µ»¤äÁª¼ê¤Ë¤â¶á¤Å¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿¥ÅÄ¤ÎÎò»ËÅªÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥¥¿¡¼¥Ã¡ª¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô