¡Ú¥Ð¥ì¡¼ÃË»ÒNL¡Û¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡õ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢³«Ëë3Ï¢¾¡¡¡ÆüËÜ´Þ¤á2¾¡1ÇÔ¤Ï8¥Á¡¼¥à
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025¡¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¡Ê11Æü¡Á15Æü)
Á´18¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢³Æ¥Á¡¼¥à12»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡£¸½ÃÏ14Æü¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç6»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¥È¥ë¥³¤Ë3¡Ý0¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2¥Á¡¼¥à¤¬³«Ëë3Ï¢¾¡¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë2¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£Âç²ñ½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍ¥°Ì¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬¼ó°Ì¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤¬2°Ì¡£2¾¡1ÇÔ¤Ï¡¢3°Ì¤ÎÆüËÜ¤ò´Þ¤á8¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³«ºÅ¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ëÂè4Àï¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯14°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸½ÃÏ14Æü»î¹ç·ë²Ì¡Û
Ãæ¹ñ 3¡Ý1 ¥ª¥é¥ó¥À
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É 3¡Ý0 ¥È¥ë¥³
¥Ö¥é¥¸¥ë 3¡Ý2 ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ 3¡Ý1 ¥¢¥á¥ê¥«
¥Õ¥é¥ó¥¹ 3¡Ý2 ¥«¥Ê¥À
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ 3¡Ý2 ¥É¥¤¥Ä
¡ÚÆüËÜ¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÆüÄø¡Û
¢¡Ãæ¹ñ³«ºÅ
Âè1Àï ¡û3-0 Ãæ¹ñ
Âè2Àï ¡ü1-3¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
Âè3Àï ¡û3-0 ¥»¥ë¥Ó¥¢
Âè4Àï ¥ª¥é¥ó¥À
¢¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢³«ºÅ
Âè5Àï ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢
Âè6Àï ¥Õ¥é¥ó¥¹
Âè7Àï ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
Âè8Àï ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢
Âè9Àï ¥É¥¤¥Ä
Âè10Àï ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
Âè11Àï ¥Ö¥é¥¸¥ë
Âè12Àï ¥¢¥á¥ê¥«