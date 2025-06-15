Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·îµë7000±ß¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÅÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡Ö¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡×¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿ÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê71¡Ë¤Î½¤¶È»þÂå
¡Ò¡ÔÆüËÜºÇ¹âÎð¡©¡Õ¡È71ºÐ¤Î¥Ñ¥Ñ¥¿¥ì¡ÉÀÐÅÄ½ã°ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤â¡Ö²ÈÄí¤ÎÊ¿ÏÂ¡×¤Ï¼é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡Ö²¶¤ÈÄ¹ÃË¤Ï¤¤¤Ä¤âÍý»Ò¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö¤Þ¤À20Âå¤Îº¢¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÎÀÚÉä¤¬¹â¤¤¤«¤éÊâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ»³ÄÌ¤ê¤ÎÂç½ÂÂÚ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Ã¤Á¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¤¹¤é¾è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤³¤ó¤Ê¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ú¼ýÆþ·ã¸º¡Ä¡Û¡Ö»Ò¤É¤â¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¡×ÀéÍÕ¤Î¾ÆÆù²°¤Ç´À¿åÎ®¤·¤ÆÆ¯¤¯¡ØÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤ó(71)¤Î»Ñ¡Ù
¡¡¸µÁÄ¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Ï¶ìÏ«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤ó¡Ê71ºÐ¡Ë¡£¤È¤¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¡£¼Â¤ÏÅ¥¤¯¤µ¤¤¡¢ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Î½¤¶È»þÂå¤È¤Ï¡©¡ÊÁ´4²ó¤ÎºÇ½ª²ó¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
ÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè4²ó¤ò¤ªÆÏ¤±¡¡©¿¼ÌîÌ¤µ¨¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ï¤Ê¤¼»Â¿·¤À¤Ã¤¿¤«¡©
¡½¡½¼«Ê¬¤ÏÅö»þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÄêµÁ¤¬¤ï¤«¤é¤º¡Ä¡Ä¡£¥¥é¥¥é¤·¤¿¼ã¼Ô¤ÎÎø°¦¤â¤Î¤Ïº£¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¸Æ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©
ÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÐÅÄ¡Ë¡¡¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø»ûÆâ´ÓÂÀÏº°ì²È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø´Î¤Ã¶Ì¤«¤¢¤µ¤ó¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¤¢¤ë¼ï¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£²ÈÂ²¤Ç¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò°Ï¤ó¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢²¶¤é¤Ï¡¢¡ÈÈÓ¿©¤¤¥É¥é¥Þ¡É¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»þÂå¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆâ¤È³°¤¬¤É¤ó¤É¤óÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ÖÂæ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ä¤á¤Æ¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½¼Â¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤äÀ¾ËãÉÛ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤ËÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡Èº£¤Î¼ã¼Ô¡É¤Î»Ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¼ã¼Ô¤ÎÎø°¦¤â¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥é¥Þ¤¬¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¦´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢¡Ö¿·¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ¡¡Åö»þ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿ÂçÂ¿Î¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î2¥á¡¼¥È¥ëÀè¡¢1¥á¡¼¥È¥ë¾å¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÂ¿¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ØÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ê¤É¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Î±é½Ð¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤¿²ÏÌÓ½Óºî¤µ¤ó¤âÁ´Êý°Ì¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Îº¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ß¤ó¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½½ã°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁ°¤«¤é¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÅÄ¡¡¤Þ¤¡·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤éÏ»ËÜÌÚ¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤«¤Ë´é¸«ÃÎ¤ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï°ì±þ²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤È¤â¤È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î½»¿Í¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÅÄ¡¡¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀ¤³¦¤ÏÇØ¿¤Ó¤·¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£²¶¤Ë¤âÇä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¥¤¥±¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤·¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½½ã°ì¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê»þÂå¤¬¡ª
¡Ö¤³¤ó¤ÊÆÃÄ§¤Ê¤¤ÅÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â
ÀÐÅÄ¡¡¤Þ¤À20Âå¤Îº¢¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÎÀÚÉä¤¬¹â¤¤¤«¤éÊâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ»³ÄÌ¤ê¤ÎÂç½ÂÂÚ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¤¹¤é¾è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤³¤ó¤Ê¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Îº¢¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢1¤«·î¤Ç7000±ß¤È¤«¥¸¥ç¡¼¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È²¿Ç¯¤¯¤é¤¤Ìò¼Ô¤òÂ³¤±¤¿¤é²¶¤â¼Ö¤¬Çã¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿½ã°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿À¤³¦¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤È¤Ê¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²¶¤Ï»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤â¡Ö¤³¤ó¤ÊÆÃÄ§¤Ê¤¤ÅÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤µ¡£
¡½¡½¡ÖÆÃÄ§¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¿É¤é¤Ä¤Ê¡Ä¡Ä¡£
ÀÐÅÄ¡¡¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÊÅçÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤äËÜ´ÖÍ¥Æó¤µ¤ó¤ä»þÇ¤»°Ïº¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¤Í¤§¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤Ã¤ÆÂ¨Åú¤·¤¿¤ï¤±¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë±ÊÅçÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ÏÇÀÂ¼¤Î¼ã¼Ô¤Î¶ìÇº¤òÅª³Î¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¥ô¥§¥ë¥µ¡¼¥Á¤Î¥¹¡¼¥ÄÃå¤Æ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤Ë¾è¤Ã¤¿·º»öÌò¤È¤Ê¤ë¤È°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡²¶¤ÎÅú¤¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤¸¤ã¤¢3Ç¯¤¯¤é¤¤ÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡¡¤É¤Ã¤Á¤¬ÎÉ¤¤°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¹ç¤¦Ìò¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ë¹ç¤¦Ìò¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¡ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤Ë¤Ï¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤À¤ÈµÕ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢½ã°ì¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¡ØÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡ª¡Ù¤ÎÆóµÜ½¤¼£¤ÏÊ¸·Ï¤Î¥·¥Æ¥£¥Ü¡¼¥¤¤Ç¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¤ÈÌ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡£
ÀÐÅÄ¡¡¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ê¸¶ÅÄ¥¤¥Á¥Ü¡÷HEW¡Ë