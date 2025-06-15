ÂçÃ«æÆÊ¿11»î¹ç¤Ö¤ê24¹æ¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¡ÂÇµåÂ®ÅÙÌó177.5¥¥í¤Î¹ë²÷ÃÆ¤Ç6·î2ËÜÌÜ
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä(¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬º£µ¨24¹æ¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿1²ó¤Î¥¦¥é¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀèÈ¯¤Î¥ë¡¼¥×Åê¼ê¤Î4µåÌÜ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ø¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ110.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó177.5¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥419¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó127.7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Îº£µ¨24¹æÀèÀ©¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤ì¤¬6·î2Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë°ÊÍè11»î¹ç¤Ö¤ê¡¢6·î¤Ï2ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£