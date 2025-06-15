ÂÎÄ¹Ìó1.5¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ ½ÐË×¤äÌÜ·âÁê¼¡¤° ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô
2025Ç¯6·î15Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀéºÐ»ÔÊ¿ÏÂ¤ÎÆ»Æ»1091¹æ¡¢ÀôÂô¿·ÀéºÐ¶õ¹ÁÀþ¤Ç¤¹¡£
15Æü¸áÁ°9»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¼Ö¤ÎÁ°Êý¤Çº¸¤«¤é±¦¤ËÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â¤·ÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎÄ¹¤Ï1.5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¥¯¥Þ¤Îº¯À×¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÀéºÐ»ÔÆâ¤Ç¤Ï11ÆüÌë¤Ë¥¯¥Þ¤¬¥¿¥¯¥·ー¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ÔÆâ¤Ë¼êÉé¤¤¤Î¥¯¥Þ¤¬¤Þ¤ÀÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥¯¥Þ¤È¤ÎÁø¶ø¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£