£±£±Æü¡¢Àç·ÌÂ¼¤ÎÄ¹¼Ô¿©Æ²¤Ç¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¹âÎð¼Ô¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦¿ðÊ¿¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹­½£6·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¹­½£»Ô½¾²½¶èËÌÉô¤Î»³´ÖÉô¤Ë¤¢¤ëÀç·ÌÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¸ø±×¿©Æ²¤¬¹âÎð¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¼Ô¤äÆ¯¤­À¹¤ê¤Î½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÅÔ»ÔÉô¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë½Ð¤ëÃæ¡¢¿Í¸ý¤Î¹âÎð²½¤È¶õÆ¶²½¤¬¿Ê¤à¤³¤ÎÂ¼¤Ç¤Ï2022Ç¯5·î¡¢ÃÏ¸µÀ¯ÉÜ¤ä¼Ò²ñÊ¡»ãÁÈ¿¥¡¢»üÁ±µ¡´Ø¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÄ¹¼Ô¿©Æ²¡×¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£65ºÐ°Ê¾å¤Î½»Ì±¤äÀ¸³è¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Ë²¹¤«¤¤¿©»ö¤òÄó¶¡¡£±¿±Ä¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¤ä»üÁ±ÃÄÂÎ¤Î´óÉÕ¡¢¿©Æ²¤Î¼ý±×¤Ê¤É¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¡¢³«Àß¤«¤é3Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤â¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/²¦¿ðÊ¿¡Ë

£±£°Æü¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ºî¶È¤ò½ª¤¨¡¢¸ß¤¤¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¦Àç·ÌÂ¼¤Î¹âÎð¼Ô¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦¿ðÊ¿¡Ë
£±£°Æü¡¢Àç·ÌÂ¼¤ÎÄ¹¼Ô¿©Æ²¤ÎºÚ±à¤ÇÇÀºî¶È¤ò¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¹âÎð¼Ô¡£Â¼°Ñ°÷²ñ¤¬Äó¶¡¤·¤¿ÅÚÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¿©Èñ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦¿ðÊ¿¡Ë
£±£±Æü¡¢Àç·ÌÂ¼¤ÎÄ¹¼Ô¿©Æ²¤Ç¡¢¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¹âÎð¼Ô¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦¿ðÊ¿¡Ë
£±£±Æü¡¢Àç·ÌÂ¼¤ÎÄ¹¼Ô¿©Æ²¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦¿ðÊ¿¡Ë
£±£°Æü¡¢Àç·ÌÂ¼¤ÎÄ¹¼Ô¿©Æ²¤ÎºÚ±à¤ÇÇÀºî¶È¤ò¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¹âÎð¼Ô¡£Â¼°Ñ°÷²ñ¤¬Äó¶¡¤·¤¿ÅÚÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¿©Èñ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦¿ðÊ¿¡Ë
£±£°Æü¡¢Àç·ÌÂ¼¤ÎÄ¹¼Ô¿©Æ²¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤ÎÎó¤ËÊÂ¤ÖÃÏ¸µ¤Î¹âÎð¼Ô¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦¿ðÊ¿¡Ë
£±£°Æü¡¢Àç·ÌÂ¼¤ÎÄ¹¼Ô¿©Æ²¤Ç¡¢Í¼¿©¸å¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤ò³Ú¤·¤àÃÏ¸µ¤Î¹âÎð¼Ô¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦¿ðÊ¿¡Ë
£±£°Æü¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ºî¶È¤ò¤¹¤ëÀç·ÌÂ¼¤Î¹âÎð¼Ô¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦¿ðÊ¿¡Ë
£±£°Æü¡¢Àç·ÌÂ¼¤ÎÄ¹¼Ô¿©Æ²¤ÇÄ´Íýºî¶È¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¹âÎð¼Ô¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦¿ðÊ¿¡Ë