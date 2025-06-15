¿û°æÍ§¹á¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÅ¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µÝ¯ºä46¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿û°æÍ§¹á¡Ê29¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¿û°æÍ§¹á¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡¡ÖHappy birthday my lovely niece¡¡ÀèÆü¡¢²Ä°¦¤¤ÌÅ¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬1ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾Ð´éÁ´³«¤ÇÌÅ¤Ã»Ò¤òÊú¤¯¿û°æ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÅ¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌã¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö #¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤±¡¼¤¡×¤Ë¿¨¤ì¤ëÌÅ¤Ã»Ò¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¿û°æÍ§¹á¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡¡ÖHappy birthday my lovely niece¡¡ÀèÆü¡¢²Ä°¦¤¤ÌÅ¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬1ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾Ð´éÁ´³«¤ÇÌÅ¤Ã»Ò¤òÊú¤¯¿û°æ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÅ¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌã¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö #¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤±¡¼¤¡×¤Ë¿¨¤ì¤ëÌÅ¤Ã»Ò¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£