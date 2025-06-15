¡ÔÃÏ¸µÈëÏÃ¡Õ²£¹Ë¾º¿Ê¤Î¡È²øÊª¡ÉÂç¤ÎÎ¤¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÉÝ¤¬¤ê¡×¡ÖÍ§Ã£¤âÂ¿¤¯¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤ï¡×
¡¡2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¡Ê24¡Ë¤¬¡¢²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¡£8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ½Ð¿È²£¹Ë¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢³Ñ³¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Î¶¿¤Î¿Í¡¹¤âÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤ÎÎ¤¤¬°é¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©²ÏËÌ·´ÄÅÈ¨Ä®¤Ç½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¤¬¼èºà¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î¡È°¦¤µ¤ì¤Ã¤×¤ê¡É¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹Ô¤¤Ä¤±¤Îò¿Å¹¤ÎÊÉ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÂç¤ÎÎ¤¤Ê¤É¤â
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÎËÜÌ¾¤Ï¡¢ÃæÂ¼ÂÙµ±¡£¿ÈÄ¹192¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å191¥¥í¤È¤¤¤¦ÂÎ¶í¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¡È²øÊª¡É¤Î°ÛÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Ïº£¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ÖÂÙ¤Á¤ã¤ó¡×¤À¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ØÂÙ¤Á¤ã¤ó¡¢ÂÙ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Í¡£¾®³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Èµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤ï¤Í¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¤Ç¡¢»³¼Ö¤ò°ìÈÖÁ°¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬¡¢º£¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÆ±µéÀ¸¤è¤ê¤âÂÎ¤¬°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Æ¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¡ÊÃÏ¸µ½»Ì±¡Ë
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢ÌîµåÁª¼ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÌ¤ÎÃÏ¸µ½»Ì±¤Ï¡¢¡ÈÉã¤ÎÎ¤¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ÎÉã¡¦ÃæÂ¼ÃÎ¹¬¤µ¤ó¤ÈÂç¤ÎÎ¤¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢²È¤ÎÁ°¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤«¤é¡¢Â©»Ò¤ËÁêËÐ¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÈÓ¤ò¿©¤¦¤Ê¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾Ð¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇËÜ¿Í¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¡¢ÁêËÐ¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÂÎ¤ÎÂç¤¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Í°ìÇÜ¡¢ÉÝ¤¬¤ê¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î²²ÉÂ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶áÎÙ½»Ì±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È²øÊª¡É¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤ò¾¯¡¹°Õ³°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢ÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÉÝ¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¤§¡Ä¡Ä¡£Í·±àÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â´ÑÍ÷¼Ö¤â¾è¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ª²½¤±²°Éß¤âÉÝ¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²²ÉÂ¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê²²ÉÂ¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤Ê¤¬¤é¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¿·³ã¸©»åµûÀî»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÁêËÐÎ±³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£¼þ°Ï¤«¤éÌÔÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ï¸Ç¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬ºÇ½é¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¤·¤Æ°ú¤Î±¤á¤¿¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤¬¸Ç¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£ÃÏ¸µ¤Ë¤âÁêËÐ¤Î¶¯¤¤³Ø¹»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡Ø¤É¤¦¤·¤ÆÃæ³Ø¤ÇÎ±³Ø¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£¤Ç¤âËÜ¿Í¤¬´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¤¦¤Á¤ËÍè¤¤¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç·è¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊÌ¤ÎÃÏ¸µ½»Ì±¡Ë
¡¡ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¡È»×¤¤½Ð¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡É¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæ³Ø¤Ç¸©³°¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¤«¤é¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢Í§Ã£¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÊÌ¤ì¤òÅÁ¤¨¤ËÍè¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë²È¤ÎÁ°¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤À¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤âÍ§Ã£¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ê¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÃÏ¸µ½»Ì±¡Ë
¡¡»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¸·¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ä²£¹Ë¡£ÃÏ¸µ¤Ç¹Ô¤¤Ä¤±¤Îò¿Å¹¡Öò¿Àµ¡×¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎÁ´¿È¼Ì¿¿¤ä¼ê·Á¡¢ÂÐÀï¤ÎÀ®ÀÓ¤Ê¤É¤¬ÊÉ°ìÌÌ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾ïÏ¢µÒ¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÂÙµ±¡¢ÂÙµ±¡×¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÍº¤ÎÏÃÂê¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¡Á¡¢ÂÙµ±¤ä¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î²£¹Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÀë¸À¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¡£¤¹¤Ç¤ËÃÏ¸µ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£