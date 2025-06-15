²ìÍèÀé¹á»Ò¡¢²ìÍè¸¿Í¡¡·Ä»öÅþÍè¤ò»Ø¤¹Ì¾»ú¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÏÂçÊ¬¸©¤Ë¤¢¤ê¡¡ËÁ°¹ñ¤ÎÍÎÏ»áÂ²¤ÎÎ®¤ì¤¯¤à¡©
±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢CM¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦²ìÍè¸¿Í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀä¹¥Ä´¡ª²£ÉÍÎ®À±¤ÎÌ¾»ú¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï²£ÉÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡©¡©¡©
Ì¾»ú¤Ï¡Ö²ìÍè¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¤«¤¯¡×¤ÈÆÉ¤à¡£¡ÖÍè¡×¤Ï¡ÖÍè¤ë¡×¤Î¡Ö¤¯¡×¤Ê¤Î¤Ç´Á»ú¤ÎÆÉ¤ß¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢¡Ö²ì¡×¤Ï¡Ö¤¬¡×¤ÈÂù¤é¤ºÀ¶²»¤Ç¡Ö¤«¡×¤ÈÆÉ¤à¡£
¤½¤ì¤Û¤ÉÆÃ¼ì¤ÊÆÉ¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢½é¸«¤À¤È¡Ö¤¬¤¯¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢Àµ¤·¤¯¡Ö¤«¤¯¡×¤ÈÆÉ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢½ÇÊì¤Ë¤¢¤¿¤ë½÷Í¥²ìÍèÀé¹á»Ò¤âÍÌ¾¤Ê¤¿¤á¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö¤«¤¯¡×¤ÈÆÉ¤á¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤½¤¦¤À¡£
¤³¤Î¡Ö²ìÍè¡×¤È¤¤¤¦Ì¾»ú¤ÏÃÏÌ¾Í³Íè¤Ç¡¢¥ë¡¼¥Ä¤ÎÃÏ¤ÏÂçÊ¬¸©¤Ë¤¢¤ë¡£
ÂçÊ¬»ÔÀ¾Éô¤ËJRµ×ÂçËÜÀþ¤Î²ìÍè±Ø¤¬¤¢¤ê¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï²ìÍèÀî¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê°ìÂÓ¤¬¡ÖÂçÊ¬»Ô²ìÍè¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤À¡£
¡Ö²ìÍè¡×¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂåËö´ü¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸«¤¨¤ë¸Å¤¤ÃÏÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¸Å¤¤»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö°¤Æî¡Ê¤¢¤Ê¤ß¡Ë¶¿¹õÅÄÎ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤¬¡Ö¤«¤¯¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÃÏÌ¾¤¬¡Ö²ìÍè¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö²ì¡×¤È¤Ï¡Ö´î¤Ó½Ë¤¦¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÃÏ¤Ë²¿¤«¤á¤Ç¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²ì¤¬Íè¤ë¢ª²ìÍè¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢ÃÏÌ¾²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
²ìÍèÃÏ¶è¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤¢¤¿¤ëÂçÊ¬»Ô¾åÈ¬È¨¤Ë¡¢ÛÐ¸¶¡Ê¤æ¤¹¤Ï¤é¡ËÈ¬È¨µÜ¤¬¤¢¤ë¡£Ê¿°Â»þÂå½é´ü¤ÎÅ·Ä¹4Ç¯¡Ê827Ç¯¡Ë¤Ë±äÎñ»û¤ÎÁÎ¤¬°ìÀéÆü»²äÆ¤·¤¿ºÝ¡¢ÂçÊî»§¤Î½é°á¤¬±§º´¿ÀµÜ¤«¤éÂçÆï¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÌÚ¤Î¤â¤È¤ËÂçÊî»§¤òã«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢µìËÁ°¹ñ¤Î°ìµÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÛÐ¸¶È¬È¨µÜ¤Ë¤Ï²ìÍè¿À¼Ò¤È¤¤¤¦ÀÝ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¤È±ï¸Î¤Î¿¼¤¤¿À¤òã«¤Ã¤¿¿À¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²ìÍè¿À¼Ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÂçÊ¬»Ô²ìÍè¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ë½»¤ó¤À°ìÂ²¤¬ÃÏÌ¾¤«¤é²ìÍè»á¤òÌ¾¾è¤ê¡¢ÂçÍ§»á¤Ë»Å¤¨¤ÆÍÎÏ»áÂ²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÂçÊ¬¸©¤«¤éÊ¡²¬¸©ÅìÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎµìËÁ°¹ñÃÏ°è¤Ç¤Ï¸½ºß¤â¡Ö²ìÍè¡×¤È¤¤¤¦Ì¾»ú¤ÏÂ¿¤¯¡¢¡Ö²ìÍè¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¤«¤¯¡×¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ï¾ï¼±¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ä¤äÆñÆÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤Ê¤¯¡¢°ìÂ²¤Ë¤Ï´Á»ú¤ò¤è¤êÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ö²ÃÍè¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤À¤È¡Ö¤¬¤¯¡×¤È¸íÆÉ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¸Å¤¤»þÂå¤«¤é¡Ö²ÃÍè¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¢¡¿¹²¬ ¹À¡¡À«»á¸¦µæ²È¡£1961Ç¯¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯·Ð³ØÉôÂ´¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÆÈ³Ø¤ÇÌ¾»ú¤ò¸¦µæ¡¢Ê¸¸¥¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÃÏÌ¾³Ø¡¢Ì±Â¯³Ø¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë¡£2017Ç¯¤«¤é5Ç¯´ÖNHK¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¤ª¤Ê¤Þ¤¨¤Ã¡ª¡×¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¾»úÉ´²Ê¡×¡ÖÁ´¹ñÌ¾»úÂç»öÅµ¡×¡ÖÆüËÜÌ¾ÌçÌ¾²ÈÂç»öÅµ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£