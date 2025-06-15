³¤³°ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÀäÂç¤Ê¿®Íê¡Ä¡ÖÍèÆü¸ø±é¡×¤Ë¤³¤Î¿Í¤¢¤ê¤Î¡ÈÅÁÀâ¤Î¸Æ¤Ó²°¡É¡¢»àµî¤Î1¤«·îÁ°¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡È»Å»ö¤Î¿¿¿ñ¡É
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÅÁÀâ¤Î¸Æ¤Ó²°¡ÉÆâÌîÆóÏ¯»á¡¢¾·æÛ¤·¤¿³¤³°ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á
¡Ö¿Í¤Î¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°
Âè1²ó¡Ú¡Ö66Ç¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÍèÆü¡×¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î¸Æ¤Ó²°¡É¡¡¡Ö·Ù»¡´±8000¿Í¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¤¿¡×ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¡Û¤òÆÉ¤à
¡¡¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤Ç¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍèÆü¸ø±é¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ41¡Ê1966¡ËÇ¯¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÍèÆü¤À¤Ã¤¿¡£²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜÃæ¤ËÍ¿¤¨¤¿¾×·â¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È³×Ì¿Åª¡É¡£¤³¤Î¾·æÛ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÆâÌîÆóÏ¯»á¤Ï¡¢1962Ç¯¤Ë²»³Ú¥×¥í¥â¡¼¥È²ñ¼Ò¡Ö¥¥ç¡¼¥É¡¼Åìµþ¡×¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¡¢¹ñÆâ³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¤Ë¿ÔÎÏ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆâÌî»á¤¬76ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯6·î15Æü¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÌó1¥«·îÁ°¡¢ÆâÌî»á¤Ï¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤¬¤«¤Í¤Æ°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¸ø±é¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¡Ö¿Í¤Î¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤¿Ä¶ÂçÊª¤Î¡È¸Æ¤Ó²°¡É¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë²¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡§¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2004Ç¯7·î1Æü¹æ¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤«¤é3Âç¥Æ¥Î¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡ØÂçÊª¸Æ¤Ó²°¡ÙÆâÌîÆóÏ¯¤Î°ä¸À¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
3Âç¥Æ¥Î¡¼¥ë¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡×¤ò²Î¤ï¤ì¤Æ
¡Ö¼ÒÄ¹¡¢²ñÄ¹¿¦¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÆâÌî¤µ¤ó¤òÍê¤ê¤Ë¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê³¤³°¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÆâÌî¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï·ë¶É¡¢¿Í¤Î¿®ÍÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡£3Âç¥Æ¥Î¡¼¥ë¤Î»þ¤â¡¢¥É¥ß¥ó¥´¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÆâÌî¤µ¤ó¤È¤Ï¸Å¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¡£¤½¤Î´Ø·¸¤Ç½é¤Î3Âç¥Æ¥Î¡¼¥ëÍèÆü¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¥ç¡¼¥É¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡96Ç¯¤Î3Âç¥Æ¥Î¡¼¥ëÍèÆü¤ò±ï¤Ë¡¢98Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·è¾¡ÀïÁ°Ìëº×¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¡¦³®ÀûÌç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ÏÆÃÅùÀÊ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢2002Ç¯ÍèÆü¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë²Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤¢¤Ã¤¿Æü¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢ÀÄ»³¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¤ò3¿Í¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤1¥õ·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÉÂµ¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Ñ¥Ð¥í¥Ã¥Æ¥£¤«¤é¡¢Îå¤Þ¤·¤Î¼ê»æ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆâÌî»á¡Ë
¡¡70Ç¯Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¥×¥í¥â¡¼¥È¡£¤Þ¤À¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤À¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¹¤ÎÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ò½¸¤á¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖPAXMUSICA¡×¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
°¤µ×Íª¡Ö´ÖÀÜÅª¤Ë¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²¸¿Í¡×
¡¡ºÇ¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·µì¤òÌä¤ï¤º¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë²Î¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²Î¼ê¤¬²Î¤¦¡ÖæÆ²Î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îºî»ì²È¡¦°¤µ×Íª»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÆâÌî¤µ¤ó¤«¤é¿Í¤ò²ð¤·¤ÆÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯6·î¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¤Î²Î¤Ç²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÍèÆü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²»³Ú¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢»ä¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðºî»ì²È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆâÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¸ø±é¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÅÁÀâÅª¤Ê¿Í¤Ç¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²¸¿Í¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó´î¤ó¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÍÎ³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÏÆüËÜ¤Î²Î¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆâÌî¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¡¢»ä¤¬ºî»ì¤·¤¿¡Ø¤¢¤ì¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦²Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¿´¤¬½ã¤Ç¿¿Ä¾¤°¤Ç¥¥é¥¥é¸÷¤ëÆ·¡Ê¤á¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿»þ¤«¤é²¶¤Î¤³¤È¤«¤È»×¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÆüËÜ¤Î²Î¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡ØæÆ²Î¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸ý¤Ç¤Ï¡È¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÆâÌî»á¤Ï¤³¤Î¡ØæÆ²Î¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö»Å»ö¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤«¤éÍèÇ¯¤âºÆÍèÇ¯¤â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£·ë¶É¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢µÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥¹¡¼¥Ã¤È¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Í¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¿»÷¤·¤Á¤ã¥À¥á
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤«¤éÆâÌî»á¤Î»Å»ö¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿µµÞ¼¾¼¿®¼ÒÄ¹¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÀè¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢24»þ´Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¸¶·¿¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥é¥¸¥ª¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡Ù¤âÆâÌî¤µ¤ó¤Î»Å»ö¡£ÍÎ³Ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤â¿Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë²û¤«¤·¤¤ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢ÀèÀ¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡¡¤´ËÜ¿Í¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ë½Æ°À£Á°¤Þ¤Ç´ÑµÒ¤¬¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¤¿¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¦¥ì¥¤¥ë¥í¡¼¥É¤Î¸å³Ú±à¸ø±é¤È¥¢¥ê¥¹¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¡¢²¿¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤¬¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¿·¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¿»÷¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¡ØImagination is more important than knowledge¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¼±¤è¤êÁÛÁüÎÏ¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤Î¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤Í¡×
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡ÀèÆÉ¤ß¤ÎÎÏ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹¥´ñ¿´¡½¡½¡£Âè1²ó¡Ú¡Ö66Ç¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÍèÆü¡×¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î¸Æ¤Ó²°¡É¡¡¡Ö·Ù»¡´±8000¿Í¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¤¿¡×ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¡Û¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÍèÆü¸ø±é¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
½»Âð,
Ï·¸å,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Êè,
À¸²Ö