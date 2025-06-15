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1956Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1976Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤¹¤ë¤È¥¢¥Ñ¥Ã¥Á¤±¤óÌ¾µÁ¤Ç¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¡£80Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡Ø¹¬Ê¡¤Î²«¿§¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£