¡Ö¥ì¥È¥ë¥È¤Ê¤ó¤Æ¿©¤¨¤Í¤§¡×Ä«¤«¤é¡ÈÃ¡¤µ¯¤³¤¹¡É¥â¥éÃË¡ª¡©¿ôÆü¸å¢ÍÌµÀÕÇ¤ÃË¤¬º¹¤·½Ð¤·¤¿¡ã1Â«¤Î½ñÎà¡ä¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡Ä¡×¡ÚÈà¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤òÂÐ½è¤¹¤ë¥³¥Ä¡Û
Îø°¦´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿´¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¤ËÈà»á¤Î¹Í¤¨¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤ÎÌäÂê¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤¿Íý²ò¿¼¤á¡Û
Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¹Ô°Ù¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤òµó¤²¤ë¡Û
¶ñÂÎÅª¤ÊÌäÂê¹Ô°Ù¤ÎÎã¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«Èà¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÏÃ¤·Êý¤Ê¤é¡¢Èà¤âÈ¿¾Ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÁê¸ß¤Î¶³¦Àþ¤òÀßÄê¡Û
¤ª¸ß¤¤¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Î¶³¦Àþ¤òÌÀ³Î¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÈà¤ÎÌµ´Ø¿´¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Û
¡ÖÈà¤ÈÆ±À³¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤¤Ë²È»öÊ¬Ã´¤â·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ø¥ì¥È¥ë¥È¤Ê¤ó¤Æ¿©¤¨¤Í¤§¡¢²È»ö¤Ï½÷¤Î»Å»ö¡Ù¤ÈÄ«¤«¤éÃ¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿ôÆü¸å¡¢Åö°Ý»ýÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Èà¤«¤é¡Ø¥ì¥Ý¡¼¥ÈÂå¤ï¤ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡Ù¤È½ñÎà¤òÅÏ¤µ¤ì¡Ø¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤Ê¤è¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
Èà»á¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½èÊýË¡¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï²þÁ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢·òÁ´¤Ê´Ø·¸¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤ÎÌäÂê¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤¿Íý²ò¿¼¤á¡Û
Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¹Ô°Ù¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤òµó¤²¤ë¡Û
¶ñÂÎÅª¤ÊÌäÂê¹Ô°Ù¤ÎÎã¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«Èà¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÏÃ¤·Êý¤Ê¤é¡¢Èà¤âÈ¿¾Ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Î¶³¦Àþ¤òÌÀ³Î¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÈà¤ÎÌµ´Ø¿´¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Û
¡ÖÈà¤ÈÆ±À³¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤¤Ë²È»öÊ¬Ã´¤â·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ø¥ì¥È¥ë¥È¤Ê¤ó¤Æ¿©¤¨¤Í¤§¡¢²È»ö¤Ï½÷¤Î»Å»ö¡Ù¤ÈÄ«¤«¤éÃ¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿ôÆü¸å¡¢Åö°Ý»ýÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Èà¤«¤é¡Ø¥ì¥Ý¡¼¥ÈÂå¤ï¤ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡Ù¤È½ñÎà¤òÅÏ¤µ¤ì¡Ø¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤Ê¤è¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
Èà»á¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½èÊýË¡¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï²þÁ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢·òÁ´¤Ê´Ø·¸¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë