FACTが6月11日よりツアー<FACT IS LIFE TOUR 2025>を開催中だ。その初日となった千葉・柏PALOOZAのダイジェスト映像が公開された。 同映像には全箇所ソールドアウトのプレミアムライブとなった当日の模様が収められている。 なお、FACTは本日6月15日に千葉・幕張メッセ国際展示場9-11にて開催される<SATANIC CARNIVAL 2025>2日目に出演する。 ■<FACT IS LIFE TOUR 2025>6月11日(水) 千葉・柏PALOOZA6月12日(木) 茨城・水戸LIGHT HOUSE9月14日(日) 東京・豊洲PIT9月15日(月) 東京・豊洲PIT9月18日(木) 大阪・GORILLA HALL OSAKA9月19日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKA ■<FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」>10月5日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールopen10:30 / start12:00※リストバンド交換時間 9:30〜▼出演 ※FACT除くアルファベット順FACT / Closure In Moscow / Crossfaith / Crystal Lake / dustbox / ENDZWECK / ENTH / FOR A REASON / HEY-SMITH / HER NAME IN BLOOD / […]

