ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2025年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、NHK Eテレで放送中の大人気アニメ「おさるのジョージ」グッズが続々登場!

2025年6月はぬいぐるみやマスコット、フェイステーブルなど全6種類のプライズがラインナップされます☆

おさるのジョージ プチフェイスマスコット すやすやどり〜む

投入時期:2025年6月13日より順次

サイズ:全長約6×3.5×6cm

種類:全4種(ジョージ、ニョッキ、ハンドリー、チャーキー)

すやすや眠るお顔をデザインした、フェイス型マスコット。

目をつむった表情がなんとも言えないかわいさです。

おさるのジョージ ぽってりLぬいぐるみ Tシャツ&キャップ

投入時期:2025年6月20日より順次

サイズ:全長約18×12×31cm

種類:全2種(キャップ、Tシャツ)

”ぽってり”としたデフォルメデザインがかわいい「ジョージ」のぬいぐるみ。

キャップをかぶりながら左手を上げるポーズと、Tシャツをかっこよく着こなす姿が楽しめます。

おさるのジョージ 赤いほっぺ マスコット くたっと

投入時期:2025年6月20日より順次

サイズ:全長約7×5×13cm

種類:全3種(にっこり、口開け、ぺろり)

手足がくたくたっとした柔らかさがあるマスコット。

いろんな表情を見せる「ジョージ」がとってもキュートです。

おさるのジョージ マスコット ブランコ

投入時期:2025年6月27日より順次

サイズ:全長約7×5×13cm

種類:全3種(りんご、バナナ、虹)

ブランコに乗った「ジョージ」のマスコット。

嬉しそうな表情がかわいい3種のデザインで展開されます。

おさるのジョージ プラチナムザッカフェイスティッシュボックスカバー

投入時期:2025年6月27日より順次

サイズ:全長約30×19×26cm

種類:全2種(ぺろり、にっこり)

ぽってりとしたデザインを使用した「ジョージ」のフェイス型ティッシュボックスカバー。

もこもことした触り心地も魅力的なプライズです。

おさるのジョージ プラチナムザッカ折り畳みフェイステーブル

投入時期:2025年6月27日より順次

サイズ:全長約35×31×19cm

種類:全1種(ジョージ)

小物を置いたりすることができる「ジョージ」のフェイス型テーブル。

使い勝手の良い、折り畳み仕様なのも嬉しいポイントです。

「ジョージ」のさまざまな表情が楽しめるマスコットやぬいぐるみなど全6種。

2025年6月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

