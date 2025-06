セガプライズより、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年6月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ファインディング・ニモ』 マスコット ごきげんVer.を紹介します!

セガプライズ ディズニー&ピクサー『ファインディング・ニモ』 マスコット ごきげんVer.

登場時期:2025年6月13日より順次

サイズ:全長約7×12×7cm

種類:全4種(ニモ、ドリー、クラッシュ、スクワート)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー&ピクサーのアニメーション作品『ファインディング・ニモ』のマスコットがセガプライズから登場。

今回登場するのは、「ニモ」「ドリー」「クラッシュ」「スクワート」の4種類です。

キャラクターたちが楽しそうにしているマスコットは、眺めているだけでほっこりと癒やされそう☆

ニモ

『ファインディング・ニモ』の主人公「ニモ」のマスコット。

左右で異なるヒレの大きさも忠実に再現されています。

ドリー

おしゃべりが大好きなナンヨウハギ「ドリー」

楽しそうに目をくしゃっとさせてはしゃいでいる姿がとってもチャーミング!

クラッシュ

150歳の現役サーファー「クラッシュ」のマスコット。

仰向けになってリラックスしている姿が愛らしさ満点です☆

スクワート

「クラッシュ」の息子「スクワート」のマスコット。

「クラッシュ」と親子で揃えればより楽しめそうです。

お部屋に飾っておくのはもちろん、バッグなどに付けていつでも一緒におでかけができるマスコット。

セガプライズの『ファインディング・ニモ』 マスコット ごきげんVer.は、2025年6月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

