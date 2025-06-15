ÅÄÃæÊË¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÚÃæ¡Û¡Ö¥¥Ä¤¹¤®¤ÆÎÏ¤¬Í¯¤«¤º¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×²áÌ©ÆüÄø¤Î±Ñ£²Éô¤Ç´¶¤¸¤¿¶ìÇº
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£²ÉôÁêÅö¡Ë¤Î¥ê¡¼¥º¤òÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÅÄÃæÊË¡©¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£²¤½£Â¾¹ñ¤Î£±Éô¥ê¡¼¥°¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢Ç¯´Ö£´£¶»î¹ç¤Î²á¹ó¤Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Í¥¾¡¡£²ÃÆþ£±Ç¯ÌÜ¤Ç¥Ï¡¼¥É¤Ê²áÌ©ÆüÄø¡¢¾º³Ê¡¦Í¥¾¡Áè¤¤¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¼ý³Ï¤ä¶ìÇº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´£³²ó¤Î£²²óÌÜ¡£¼èºà¡¦¹½À®¡áÀ±Ìî¹À»Ê¡¢´ä¸¶Àµ¹¬¡Ë
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡ºòÇ¯£¸·î¡£ÅÄÃæ¤Ï¥É¥¤¥Ä£²Éô¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤«¤é¥ê¡¼¥º¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë½é¤á¤ÆºßÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢²ÃÆþ¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö½éÆü¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø±Ñ¸ì¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤ÏÃ¤»¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÆüËÜ¿©¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ç¡¢²¿¤ä¤³¤¤¤Ä¤é¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥ê¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ÏÌó£±£µ¤«¹ñ¤ÈÂ¿¹ñÀÒ¡£¥É¥¤¥Ä¿Í¤¬Ìó£¸³ä¤òÀê¤á¡¢¼ç¤Ë¥É¥¤¥Ä¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ»þÂå¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Î®¤Á¤ç¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±Ñ¸ì¤Ç¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¿ÆÌ©¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Î»þ¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤È¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¿¼¤¯±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÃç¤ÏÎÉ¤¤¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¿¼¤¯ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥º¤ËÍè¤Æ¡ÊÊì¹ñ¤¬¡Ë±Ñ¸ì·÷¤¸¤ã¤Ê¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤Î±Ñ¸ì¤âÊ¹¤¤ä¤¹¤¤¡£±Ñ¸ì¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤»¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤Áª¼êÆ±»Î¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤è¤êÇ¯²¼¤ÎÁª¼ê¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ê¡¼¥º¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤«¤éËÌ¤Ø¼Ö¤Ç£´»þ´Ö¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÃÏÊýÅÔ»Ô¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥¯¥é¥Öµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ï¥Ð¥«¤Ç¤«¤¯¤Æ¡¢ÀìÂ°¥·¥§¥Õ¤¬¡Ê±óÀ¬Àè¤Î¡Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤âÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï£·¡¢£¸ÌÌ¤¢¤ë¤·¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÁª¼ê¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»ÜÀß¤À¤È»×¤¦¡£Îý½¬¾ì¤Î²£¤Ë¤Ï¡Ê³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ë¡Ø¥×¥ê¥º¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ç¤«¤¤·ºÌ³½ê¤¬¤¢¤ë¡£³¹¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤ÇÎý½¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶Ã¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎý½¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¡£»î¹ç¿ô¤¬Â¿¤¤¤«¤éÎý½¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ïºî¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢Áö¤ëÎÌ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¡Ë¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÁö¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏ¢Â³¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¡£¡Êº£¤Þ¤Ç¤Î½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¡ËÇÜ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁö¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤È¤«¤Ï¡ÊÆüËÜ¡ËÂåÉ½¤Ç¤âºÇ¸å¤Ë£³¡¢£´ËÜ¤¯¤é¤¤¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÁö¤ë¤ä¤ó¡Ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¶¤Ï¤½¤ì¤¬¹¥¤¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ò£³ÅÙÀ©ÇÆ¡Ê£¶£¸¡½£¶£¹¡¢£·£³¡½£·£´¡¢£¹£±¡½£¹£²Ç¯¡Ë¤·¤¿¸Å¹ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¡Ö¥ê¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¡¢¥¨¥°¤¤¤ï¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Î¶õ¹Á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅ¹¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥ê¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡£°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤äµ¬ÌÏ¡¢ÇÚ½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡ÚÃí¡Û¥Ó¥Ã¥°£¶¤Î¼¡¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥º¤ä¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤¬Íè¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÏ·¼ãÃË½÷¤Ç¡¢¡Ê£³Ëü£·£¸£¹£°¿Í¼ýÍÆ¤Î¥Û¡¼¥à¡Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¤¤¤Ä¤âËþ°÷¡£¸Ä¿Í¤ÎÁª¼ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¡Ê±þ±ç²Î¡Ë¤Ï£µ¡Á£¶¿ÍÊ¬¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«²¶¤Î²Î¤ÏºÇ½é¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡£²Éô¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï²¤½£Â¾¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ËÎô¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¾º³Ê¸õÊäÉ®Æ¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç£±Ç¯´ÖÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÈæ³ÓÅª¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤ë¤·¡¢£²ÎóÌÜ¤Ë¾å¼ê¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£ºÇ½é¤Ë»î¹ç¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢ÀäÂÐ³èÌö¤Ç¤¤ë¤ï¤È»×¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°¤Ï³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡££Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£°¡Á£³£°°Ì¤¯¤é¤¤¤Î¹ñ¤ÎÁª¼ê¤È¤«¡¢£Õ¡½£²£°¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Áª¼ê¤È¤«¤¤¤Æ¡¢£²Éô¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤³¤Ç»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï½çÄ´¤Ë¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î£³¡Á£´·î¤Ë¤Ï£³ÀïÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤Ç°ì»þ¡¢£³°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£²áÌ©ÆüÄø¤ÎÈèÏ«¡¢¾º³ÊÁè¤¤¤Î½Å°µ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¥Ä¤¹¤®¤ÆÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£Á°¤«¤é¡Ê±Ñ£²Éô¥Ï¥À¡¼¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃæ»³¡ËÍºÂÀ¤¯¤ó¤«¤é¡ØÀäÂÐ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç¤ß¤ó¤ÊÍî¤Á¤ë¡£¤¤¤«¤Ë°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¾º³ÊÁè¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¤Ç¡¢£±Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤ÎÅÀ¿ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø£±»î¹ç°¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¼«Ê¬¤¬°¤«¤í¤¦¤¬¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¸·¤·¤¤¾º³ÊÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢£´·î£¸Æü¤Î¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥éÀï¡Ê£±¡»£°¡Ë¤Ç£´Àï¤Ö¤ê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¼ó°Ì¤ËºÆÉâ¾å¡£¤½¤³¤«¤é£´Ï¢¾¡¤Ç¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï²¹¤«¤¤¤Î¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Ç¯¤â¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤«¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÊó¤¸¤Æ¤¿¡£¡Ê¾¡¤ÁÅÀ¤Ç¡ËÈ´¤«¤ì¤¿»þ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¾Ç¤Ã¤¿¤·¡¢£±»î¹ç¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤â¡Ø¾¡¤Æ¤Ð£Ï£Ë¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥éÀï¤âÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤Û¤Ü¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤¿¡£Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï£±£µËü¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ù¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ú²¼¡Û¤ËÂ³¤¯
¡¡¢¡ÅÄÃæ¡¡ÊË¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤¢¤ª¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£¹·î£±£°Æü¡¢Àîºê»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¶ºÐ¡£¤µ¤®¤Ì¤Þ£Ó£Ã¤«¤é¾®£³¤ÇÀîºê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËÆþÃÄ¡££²£°£±£·Ç¯¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¡££±£¹Ç¯£Ê¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¡Ê¿·¿Í²¦¡Ë¡¢£²£°Ç¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÁª½Ð¡££²£±Ç¯£¶·î¤Ë¥É¥¤¥Ä£²Éô¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ë°ÜÀÒ¡¢£²£´Ç¯£¸·î¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¥ê¡¼¥º½êÂ°¡££²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡££²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ£±¼¡¥ê¡¼¥°¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¡¢£±£¶¶¯¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¡£ÂåÉ½ÄÌ»»£³£²Àï£¸ÆÀÅÀ¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£