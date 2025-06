ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ひんやりと爽やかな肌触りが気持ちい良い、ディズニーデザイン「接触冷感のキルトラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「接触冷感のキルトラグ」プー&フレンズ

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

サイズと価格:【約130×190】5,990円(税込)、【約190×190】7,990円(税込)、【約190×240】9,990円(税込)

品質:【表地】ナイロン100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%、【中わた】ポリエステル100%、【ヘム】ポリエステル100%

ずれ防止バンド付き

床暖房・ホットカーペット対応

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」をモチーフにしたデザインのキルトラグ。

落ち着いた寒色系カラーが使用されているので、見た目にも涼やか!

夏のリビングにぴったりです。

一面には「くまのプーさん」はもちろん、「ピグレット」や「ティガー」、「イーヨー」、「クリストファー・ロビン」、「オウル」、「カンガ」、「ルー」、「ラビット」の姿が総柄であしらわれています☆

アートも淡いタッチで表現されているので、インテリアにもしっくりと馴染みそう。

<素材アップ>

側地は接触冷感素材を使用しています。

ひんやり爽やかな肌触りで、ゴロゴロとしても気持ち良い◎

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いできるのでお手入れも簡単です。

3種類のサイズから選べるのもうれしいポイント。

お部屋の大きさやソファーに合わせて選ぶことができます。

リビングはもちろん、子供部屋などに敷いても可愛い!

シンプルなアートやカラーで、どのようなインテリアにもマッチ。

ひんやりと爽やかな肌触りが気持ちい良い、ディズニーデザイン「接触冷感のキルトラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

