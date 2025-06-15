À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢Ëè½µÅÚÍË¤ÏÌë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤è¤¯°û¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×
½÷Í¥¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢6·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÅÚÍË¤ÎÌë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖVenue101¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡ÖVenue101¡×¤¬ÅÚÍË¤ÎÌë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤È¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤è¤¯°û¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£Ìë¤Þ¤Ç³ÐÀÃ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡¦¶áÆ£½ÕºÚ¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢À¸ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªËè²óÌ²¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖVenue101¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡ÖVenue101¡×¤¬ÅÚÍË¤ÎÌë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤È¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤è¤¯°û¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£Ìë¤Þ¤Ç³ÐÀÃ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡¦¶áÆ£½ÕºÚ¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢À¸ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªËè²óÌ²¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£