Åì³¤Æ»ÀþvsÃæ±ûÀþ¡¢½»¤à¤Ù¤¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©ÅÔ¿´¥¢¥¯¥»¥¹¡õ¾ÅÆî¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÖÅì³¤Æ»Àþ¤¬¼å¤¤¡×¥ï¥±
¼óÅÔ·÷¤Ë½»¤à¤¦¤¨¤Ç¡¢QOL¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤ÎÍøÊØÀ¡£°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ÎºÇ´ó±Ø¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤ë¤«¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åìµþ±Ø¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ëJR¤Î2ÂçÏ©Àþ¡¢Åì³¤Æ»Àþ¤ÈÃæ±ûÀþ¤Î¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤ÁÁÈÃæÇ¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¾ÅÆî¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¸Ø¤ëÅì³¤Æ»Àþ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤«¡¢ÅÔ¿´¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ò»ý¤ÄÃæ±ûÀþ¤ÎÆ°Àþ¤«¨¡¨¡¡£°Õ³°¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤É¤Á¤é¤¬¸¤¤ÁªÂò¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡Ãæ±ûÀþ¤ÈÅì³¤Æ»Àþ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©
ÅÔÆâ¤Î2ÂçÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ç¤¢¤ëÃæ±ûÀþ¤ÈÅì³¤Æ»Àþ¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈæ¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬ËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öº®»¨Î¨¥Ç¡¼¥¿¡×¤¬Í¸ú¤À¡£
¿ÀÆàÀî¤ÈÅÔ¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°Åì³¤Æ»Àþ¤Ï¾ÅÆî¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢²£ÉÍ¡½ÉÊÀî´Ö¤ò¤¿¤Ã¤¿¤Î17Ê¬¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç±¿¹ÔËÜ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ïº®»¨¤·¤¬¤Á¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Ãæ±ûÀþ¤Ï²÷Â®¡¿´Ë¹Ô¤È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¾èµÒ¤¬Áª¤Ù¤ë»ÅÍÍ¤È¸À¤¨¤ë¡£
Î¾Ï©Àþ¤Î¼çÍ×4¹àÌÜ¤ÎÈæ³Ó¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢Ãæ±ûÀþ¤Î3¾¡1ÇÔ¤ÈÁêÀ®¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖÅì³¤Æ»ÀþvsÃæ±ûÀþ¡×4ÈÖ¾¡Éé
É½ÄêÂ®ÅÙ
1°Ì¡¡Åì³¤Æ»Àþ¡¡¡¡¡¡¡¡62.0km/»þ
2°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê²÷Â®¡Ë¡¡39.8km/»þ
3°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê´Ë¹Ô¡Ë¡¡36.6km/»þ
±¿¹ÔËÜ¿ô
1°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê²÷Â®¡Ë¡¡28ËÜ
2°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê´Ë¹Ô¡Ë¡¡18ËÜ
3°Ì¡¡Åì³¤Æ»Àþ¡¡¡¡¡¡¡¡17ËÜ
Ä«¤Îº®»¨Î¨
1°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê´Ë¹Ô¡Ë¡¡92¡ó
2°Ì¡¡Åì³¤Æ»Àþ¡¡¡¡¡¡¡¡151¡ó
3°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê²÷Â®¡Ë¡¡158¡ó
Í¢Á÷ÎÏ
1°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê²÷Â®¡Ë¡¡41,440¿Í
2°Ì¡¡Åì³¤Æ»Àþ¡¡¡¡¡¡¡¡31,384¿Í
3°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê´Ë¹Ô¡Ë¡¡26,640¿Í
¢¡¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ç·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¤Ç¤Ï¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤«¡£Å´Æ»¤Ë¾Ü¤·¤¤¼Ì¿¿²È¤ÎÄ¹Ã«ÀîÃÒµª»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Öº£Ç¯3·î¤ËÃæ±ûÀþ¤Ç¤â¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢²÷Å¬À¤ò¤ª¶â¤ÇÇã¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Åì³¤Æ»Àþ¤Î¡Ø¥µ¥Õ¥£¡¼¥ëÍÙ¤ê»Ò¡Ù¤Ï¹âµé´¶¤³¤½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì³¤Æ»Àþ¤Ë¤Ï15Î¾ÊÔÀ®¤È10Î¾ÊÔÀ®¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç¡¢10Î¾ÊÔÀ®¤Î»þ¤ÏÀèÆ¬¤ÈºÇ¸åÎó¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¾èµÒ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¤®¤Á¤®¤Á¤Ëº®¤à¤Î¤¬¡È¤ªÌóÂ«¡É¡£Àîºê±Ø¤ÇÆÃ¤ËÂ¿¤¯µ¯¤¤¬¤Á¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡×
¢¡¡È¿²²á¤´¤·¥ê¥¹¥¯¡É¤Ë¤âº¹¤¬¡Ä
¤µ¤é¤Ë¡¢±¿¹Ô¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£Åì³¤Æ»Àþ¤Ï¡Ö³«¤«¤º¤ÎÆ§ÀÚ¡×¤¬Â¿¤¯¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤Ë¤è¤ëÃÙ±ä¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ãæ±ûÀþ¤Ç¤Ï¹â²Í²½¤Î¿ÊÅ¸¤ä¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¸Î·ï¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤â²ÃÅÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤Êº¹¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡È¿²²á¤´¤·¥ê¥¹¥¯¡É¤À¡£
¡ÖÃæ±ûÀþ¤Î½ªÅÀ¤Ï¹âÈø¤ä¹Ô¤Ã¤Æ¤â»³Íü¤ÎÂç·î¤Þ¤Ç¡£¤È¤³¤í¤¬Åì³¤Æ»Àþ¤ÏÄ¾ÄÌ¶è´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢±¿¤¬°¤¤¤ÈÀÅ²¬¤Î¾ÂÄÅ¤äÆÊÌÚ¤Î±§ÅÔµÜ¡¢·²ÇÏ¤ÎÁ°¶¶¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤â¡×
¥Ç¡¼¥¿¤ÈÍøÍÑ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤Î¼Â´¶¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ê¤éÃæ±ûÀþ¤Ë·³ÇÛ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡£
¢¡ÄÌ¶Ð¤Î¿·¾ï¼±
¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤ë²÷Å¬¤µ¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÇÃæ±ûÀþ¤¬°µ¾¡¡ª
¡Ú¼Ì¿¿²È Ä¹Ã«ÀîÃÒµª»á¡Û
¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤Þ¤º¼çºË¡£¼ç¤Ë»¨»ï¤ä½ñÀÒ¤Î¼èºà¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¤ò»£±Æ¡£Å´Æ»¼Ì¿¿¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é»£¤êÂ³¤±¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô
¡½¡Î[°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤]¾¡¤ÁÃæÇ¯¤Î¿·¾ï¼±¡Ï¡½
¢¡Ãæ±ûÀþ¤ÈÅì³¤Æ»Àþ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©
¿ÀÆàÀî¤ÈÅÔ¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°Åì³¤Æ»Àþ¤Ï¾ÅÆî¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢²£ÉÍ¡½ÉÊÀî´Ö¤ò¤¿¤Ã¤¿¤Î17Ê¬¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç±¿¹ÔËÜ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ïº®»¨¤·¤¬¤Á¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Ãæ±ûÀþ¤Ï²÷Â®¡¿´Ë¹Ô¤È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¾èµÒ¤¬Áª¤Ù¤ë»ÅÍÍ¤È¸À¤¨¤ë¡£
Î¾Ï©Àþ¤Î¼çÍ×4¹àÌÜ¤ÎÈæ³Ó¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢Ãæ±ûÀþ¤Î3¾¡1ÇÔ¤ÈÁêÀ®¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖÅì³¤Æ»ÀþvsÃæ±ûÀþ¡×4ÈÖ¾¡Éé
É½ÄêÂ®ÅÙ
1°Ì¡¡Åì³¤Æ»Àþ¡¡¡¡¡¡¡¡62.0km/»þ
2°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê²÷Â®¡Ë¡¡39.8km/»þ
3°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê´Ë¹Ô¡Ë¡¡36.6km/»þ
±¿¹ÔËÜ¿ô
1°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê²÷Â®¡Ë¡¡28ËÜ
2°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê´Ë¹Ô¡Ë¡¡18ËÜ
3°Ì¡¡Åì³¤Æ»Àþ¡¡¡¡¡¡¡¡17ËÜ
Ä«¤Îº®»¨Î¨
1°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê´Ë¹Ô¡Ë¡¡92¡ó
2°Ì¡¡Åì³¤Æ»Àþ¡¡¡¡¡¡¡¡151¡ó
3°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê²÷Â®¡Ë¡¡158¡ó
Í¢Á÷ÎÏ
1°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê²÷Â®¡Ë¡¡41,440¿Í
2°Ì¡¡Åì³¤Æ»Àþ¡¡¡¡¡¡¡¡31,384¿Í
3°Ì¡¡Ãæ±ûÀþ¡Ê´Ë¹Ô¡Ë¡¡26,640¿Í
¢¡¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ç·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¤Ç¤Ï¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤«¡£Å´Æ»¤Ë¾Ü¤·¤¤¼Ì¿¿²È¤ÎÄ¹Ã«ÀîÃÒµª»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Öº£Ç¯3·î¤ËÃæ±ûÀþ¤Ç¤â¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢²÷Å¬À¤ò¤ª¶â¤ÇÇã¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Åì³¤Æ»Àþ¤Î¡Ø¥µ¥Õ¥£¡¼¥ëÍÙ¤ê»Ò¡Ù¤Ï¹âµé´¶¤³¤½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì³¤Æ»Àþ¤Ë¤Ï15Î¾ÊÔÀ®¤È10Î¾ÊÔÀ®¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç¡¢10Î¾ÊÔÀ®¤Î»þ¤ÏÀèÆ¬¤ÈºÇ¸åÎó¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¾èµÒ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¤®¤Á¤®¤Á¤Ëº®¤à¤Î¤¬¡È¤ªÌóÂ«¡É¡£Àîºê±Ø¤ÇÆÃ¤ËÂ¿¤¯µ¯¤¤¬¤Á¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡×
¢¡¡È¿²²á¤´¤·¥ê¥¹¥¯¡É¤Ë¤âº¹¤¬¡Ä
¤µ¤é¤Ë¡¢±¿¹Ô¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£Åì³¤Æ»Àþ¤Ï¡Ö³«¤«¤º¤ÎÆ§ÀÚ¡×¤¬Â¿¤¯¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤Ë¤è¤ëÃÙ±ä¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ãæ±ûÀþ¤Ç¤Ï¹â²Í²½¤Î¿ÊÅ¸¤ä¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¸Î·ï¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤â²ÃÅÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤Êº¹¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡È¿²²á¤´¤·¥ê¥¹¥¯¡É¤À¡£
¡ÖÃæ±ûÀþ¤Î½ªÅÀ¤Ï¹âÈø¤ä¹Ô¤Ã¤Æ¤â»³Íü¤ÎÂç·î¤Þ¤Ç¡£¤È¤³¤í¤¬Åì³¤Æ»Àþ¤ÏÄ¾ÄÌ¶è´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢±¿¤¬°¤¤¤ÈÀÅ²¬¤Î¾ÂÄÅ¤äÆÊÌÚ¤Î±§ÅÔµÜ¡¢·²ÇÏ¤ÎÁ°¶¶¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤â¡×
¥Ç¡¼¥¿¤ÈÍøÍÑ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤Î¼Â´¶¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ê¤éÃæ±ûÀþ¤Ë·³ÇÛ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡£
¢¡ÄÌ¶Ð¤Î¿·¾ï¼±
¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤ë²÷Å¬¤µ¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÇÃæ±ûÀþ¤¬°µ¾¡¡ª
¡Ú¼Ì¿¿²È Ä¹Ã«ÀîÃÒµª»á¡Û
¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤Þ¤º¼çºË¡£¼ç¤Ë»¨»ï¤ä½ñÀÒ¤Î¼èºà¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¤ò»£±Æ¡£Å´Æ»¼Ì¿¿¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é»£¤êÂ³¤±¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô
¡½¡Î[°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤]¾¡¤ÁÃæÇ¯¤Î¿·¾ï¼±¡Ï¡½