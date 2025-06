¤³¤ì¤À¤±¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤ª¤­¤¿¤¤¡Ö2025Ç¯²¼È¾´ü¤ÎÃíÌÜ¥²¡¼¥àÂçºî6Áª¡Ü¦Á¡×

―[絶対夢中★ゲーム&アプリ週報]―2025年ももう半分ほど過ぎました。毎年言っていますが、時が経つのはあっという間ですね。ということで今回は、2025年下半期に発売予定の大作6本+αを紹介します。6月5日にNintendo Switch 2が発売され、この下半期もゲームシーンは大きな盛り上がりを見せそうです! みなさんの期待の1本は何ですか?◆伝説の傭兵が再びジャングルに潜入!

1

2

次へ

8月28日発売予定●メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーターPS5、Xbox Series X|S、Steam/コナミデジタルエンタテインメントシリーズ最高傑作とも評される『メタルギア ソリッド3 スネークイーター』(2004年)を原作としたリメイク作品。原作のストーリーや世界観はそのままに、高品質なグラフィック表現が可能な「Unreal Engine 5」を採用。現世代機のリッチな映像で、主人公スネークのジャングル潜入が描かれます。従来の俯瞰視点に加えて、新たに三人称視点も選べるようになり、遊びやすさも向上。ゲーム史上屈指の名シーンと言われる、あの哀しきラストバトルがどこまで美しく蘇っているか楽しみです。◆昭和日本とサイコロジカルホラーの融合9月25日発売予定●SILENT HILL fPS5、Xbox Series X|S、PC(Steam,Windows)/コナミデジタルエンタテインメントPS1から続く人気ホラーシリーズの最新作は、従来のアメリカの都市ではなく、なんと昭和日本の山間部に位置する町が舞台。シナリオは『ひぐらしのなく頃に』の竜騎士07さんが担当。ホラーファンなら心くすぐられる1本です。さびれた田舎町が霧に包まれ、グロテスクなバケモノがうごめく異界へと変貌する……。『サイレントヒル』と和ホラーの融合は新鮮。エッジの効いたデザインのバケモノにセーラー服の女子高生が立ち向かうという構図は、実況映えしそうです。◆伝説の名作がシナリオ大幅加筆で復活9月30日発売予定●ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズNintendo Switch 2・Switch、PS5・PS4、Xbox Series X|S、Steam/スクウェア・エニックスのちの作品にも大きな影響を与えた、シミュレーションRPGの傑作『ファイナルファンタジータクティクス』(1997年)のリマスター版。グラフィックが進化したのはもちろん、大幅に加筆されたシナリオがフルボイスで展開される「エンハンスド」バージョンが目玉です(オリジナル版をできるだけ忠実に再現した「クラシック」も収録)。脚本、加筆修正及び監修が、オリジナル版のディレクター/脚本を担当した松野泰己さんなのもファンにとっては嬉しいところ。ユニット育成に悩む日々が待っています。◆孤独な女武芸者は復讐の末に何を見る?10月2日発売予定●Ghost of Yotei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)PS5/ソニー・インタラクティブエンタテインメント全世界販売本数1300万本以上と爆発的なヒットとなった時代劇アクションアドベンチャー『Ghost of Tsushima』(2020年)。黒澤明監督へのリスペクトに満ちた内容が、日本でも話題となりました。その続編となる『Ghost of Yotei』は、1603年、復讐に取りつかれた孤独な女武芸者・篤(あつ)が蝦夷地へ足を踏み入れたところから始まります。太刀を振るう爽快な剣戟アクションと、広大な草原、雪降る連山の旅、そしてこの地に根付く民との交流……。今回も奥深いドラマが待っていそうです。◆夜な夜な繰り広げられるポケモンバトル!10月16日発売予定●Pokemon LEGENDS Z-A(ゼットエー)Nintendo Switch 2・Switch/ポケモンシリーズ初のアクションRPGとして好評だった『ポケモンレジェンズ アルセウス』(2022年)に続くタイトル。今回は『ポケットモンスターX・Y』(2013年)に登場した街・ミアレシティを思う存分冒険できます。