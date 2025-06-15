第66回宝塚記念（GI）枠順
上半期の総決算・春のグランプリ 第66回宝塚記念＜GI・3歳以上オープン（国際）（指定）定量コース：2,200メートル（芝・右）＞が6月15日（日）に阪神競馬場で行われる。
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第66回宝塚記念（GI）枠順
2025年6月15日（日）3回阪神4日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ベラジオオペラ（牡5 横山和生）
1-2 ドゥレッツァ（牡5 横山武史）
2-3 ローシャムパーク（牡6 菱田裕二）※池添謙一騎手落馬負傷のため乗り替わり
2-4 プラダリア（牡6 高杉吏麒）
3-5 チャックネイト（セ7 D.レーン）
3-6 ボルドグフーシュ（牡6 内田博幸）
4-7 ジャスティンパレス（牡6 M.ディー）
4-8 シュヴァリエローズ（牡7 北村友一）
5-9 ヨーホーレイク（牡7 岩田望来）
5-10 リビアングラス（牡5 坂井瑠星）
6-11 ソールオリエンス（牡5 松山弘平）
6-12 メイショウタバル（牡4 武豊）
7-13 アーバンシック（牡4 C.ルメール）
7-14 ジューンテイク（牡4 藤岡佑介）
8-15 ロードデルレイ（牡5 川田将雅）
8-16 ショウナンラプンタ（牡4 幸英明）
8-17 レガレイラ（牝4 戸崎圭太）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
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