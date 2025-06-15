¡Ú¶¥ÇÏ¡¦ÊõÄÍµÇ°¡ÛÅìÂçÂ´¡¦¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍ½ÁÛ ¡ª ËÜÌ¿¤ÏGPÏ¢ÇÆÁÀ¤¦¥ì¥¬¥ì¥¤¥é
¢£Gµ¡¦ÊõÄÍµÇ°¡Ê6·î15Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¡¼Ç2200£í¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë½ÐÇÏÉ½¡Û¹ë²Ú17Æ¬¡¢ÊõÄÍµÇ°¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï...
ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¤ÎTBS¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê28¡Ë¤¬¡¢Gµ¡¦ÊõÄÍµÇ°¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÜÌ¿ÇÏ¤ò¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡£
º£Ç¯¤«¤éÊõÄÍµÇ°¤Ï³«ºÅÆüÄø¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê2½µ´ÖÁá¤Þ¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾åÈ¾´ü£Çµ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ëÊõÄÍµÇ°¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÁöÇÏ¤¬·è¤Þ¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¡£66²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤Ç¡¢£Çµ¡¦ÂçºåÇÕ¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¤Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡¢Æ±2°Ì¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î£Çµ¡¦ÍÇÏµÇ°¤ò¾¡Íø¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êÏ¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤¬·ü¤«¤ë¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼17Æ¬¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
ËÜÌ¿¤Ï¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¢ÃíÌÜÇÏ¤Ï¥è¡¼¥Û¡¼¥ì¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤«¤éÊõÄÍµÇ°¤Î³«ºÅ¤¬2½µ´ÖÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÜÌ¿ÇÏ ±¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¡ÌÆ4¡¡¸Íºê·½ÂÀ
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï4ºÐÌÆÇÏ¡£ºòÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤ò3ºÐÌÆÇÏ¤È¤·¤Æ64Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áµî10Ç¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¤Ç¤Ï¡¢ÌÆÇÏ¤¬¤Î¤Ù4¾¡¡£¤µ¤é¤Ë²áµî10Ç¯¤Î¤¦¤Á8Ç¯¤Ç¡¢ÌÆÇÏ¤¬3Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊõÄÍµÇ°¤ÏÌÆÇÏÍ¥Àª¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£1977Ç¯¤Î¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥Ü¡¼¥¤°ÊÍè¤ÎÍÇÏµÇ°¤«¤éÊõÄÍµÇ°¤ÎÄ¾¹Ô¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ªº£²ó¡¢¹üÀÞµÙÍÜÌÀ¤±¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ä´¶µ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜÇÏ ©¥è¡¼¥Û¡¼¥ì¥¤¥¯¡¡²´7¡¡´äÅÄË¾Íè
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§¡¡
¥è¡¼¥Û¡¼¥ì¥¤¥¯¤Ï7ºÐ²´ÇÏ¡£²áµî10Ç¯¤Ç¡¢Á°ÁöÂçºåÇÕÁÈ¤ÏÊõÄÍµÇ°¤ò2¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Áö¤ÎÂçºåÇÕ¤Ç¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ãå¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥è¡¼¥Û¡¼¥ì¥¤¥¯¤ÏãÄ½Å¡¢½ÅÇÏ¾ì¤Ç3¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ç2200£í¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç2¾¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Îµ÷Î¥¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¿¤À¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¡¢7ºÐ°Ê¾å¤ÎÇÏ¤¬¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2Æ¬¤Ï°Õ³°¤È¿Íµ¤¤ÊÅÀ¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÁÀ¤¤¤É¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2Æ¬¤ÇÇÏÏ¢¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£