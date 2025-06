FUNKY MONKEY BΛBY’Sが今夏8月20日にリリースするニューシングルのタイトルが「Come back home」に決定し、表題曲が7月6日スタートの7月期 ABCテレビドラマ『こんばんは、朝山家です。』主題歌に起用されることが明らかになった。 中村アン×小澤征悦のダブル主演となる新ドラマ『こんばんは、朝山家です。』は、脚本・監督を手掛ける足立紳が自身の連載日記『後ろ向きで進む』をベースに執筆され、“キレる妻”の朝山朝子(演:中村アン)と“残念な夫”の朝山賢太(演:小澤征悦)という衝突不可避の夫婦が、罵倒と叱責、ときどき愛で家族の難題を切り抜けていく、一家奮闘のホームドラマ。 ファンモンが再始動後初のドラマ主題歌として書き下ろした新曲「Come back home」は、切なくも温かいサウンドで“それぞれの「家」からまた明日へ一歩踏み出せるように”という願いを込めて制作された。 新曲「Come back home」は配信リリースされたばかりの新曲「音楽を鳴らそう」とあわせ、CDシングルとしてが8月20日(水)に発売される。 CDシングルは通常盤・初回限定盤・FC限定盤の3形態で、新曲2曲他、初回限定盤・FC限定盤には地元八王子のみを巡る全八王子ツアー『FUNKY MONKEY BΛBY’S 桑の都ツアー「全八」』ドキュメンタリー映像と、本シングルのために撮り下ろしされたスペシャルLIVEが収録される。さらにFC限定盤には、メンバー幼少期の写真が話題を呼んだ「音楽を鳴らそう」ジャケット写真ステッカーと20周年ツアーロゴ絵柄ステッカーが封入される。 ニューシングル「Come back home」 2025年8月20日発売予約 https://lnk.to/fmb_cbh ●初回限定盤[CD+DVD](UPCH-7767)税込6,500円●通常盤[CD only](UPCH-6045)税込1,100円●FC限定盤[CD+DVD+グッズ](PROJ-5912)税込8,000円ステッカーセット (計3種)・「音楽を鳴らそう」配信ジャケット絵柄ステッカー (CDジャケットサイズ / ミニサイズ) 2種・20周年ツアーロゴ絵柄ステッカー 1種(デザイン、サイズ詳細は後日発表いたします) CD収録内容(全形態共通) DVD収録内容(初回限定盤、FC限定盤のみ付属)・撮り下ろしスペシャルLIVE (新曲含む2曲予定)・『FUNKY MONKEY BΛBY’S 桑の都ツアー「全八」』ドキュメンタリー 他 〔CDショップ各店舗購入者特典あり〕<ショップ別オリジナル特典>Amazon.co.jp:メガジャケHMV:コースターセブンネット:A4ペーパーファイルタワーレコード:A3クリアポスター楽天ブックス:ポストカードその他一般店:アザージャケット タイアップ情報 『こんばんは、朝山家です。』2025年7月6日スタート 毎週日曜よる10時15分(ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット)★放送終了後、TVerで見逃し配信TVer番組ページ:https://tver.jp/series/srjibm6acrインタビューやメイキングなどのオリジナル動画を配信中!★全話配信 U-NEXT Prime Video 【キャスト&スタッフ】出演 中村アン 小澤征悦 ほか脚本 足立紳原案 足立紳・足立晃子 『ポジティブに疲れたら俺たちを見ろ!!〜ままならない人生を後ろ向きで進む〜』(辰巳出版)音楽 海田庄吾主題歌 『Come back home』FUNKY MONKEY BΛBY’S(UNIVERSAL MUSIC / Polydor Records)演出 足立紳 小沼雄一 安村栄美チーフプロデューサー 山崎宏太プロデューサー 寺川真未 宮本日奈美加藤伸崇(S・D・P)坪ノ内俊也(R.I.S Enterprise)協力プロデューサー 足立晃子制作協力 […]

