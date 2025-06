【各社色々】(北九州市 AW11 間も無く還暦) やはり同世代には複数所有願望と言う病が蔓延してると感じます。 これが元メーカー勤めしてた人間の成れの果てですよ… 中には妙なブツも混じってますが、需要が有れば個別に投稿させて頂きます。 ◆ ◆ ◆ うわぁ、なんかカオスな空気が充満しているぞ。パーツが外されたEXがその雰囲気を醸し出すのでしょうか。これらの楽器群が従事していたメーカーのブランドなのかな。無秩序なのか統一感があるのかすらもわかりません。写真の解像度が低くてよく見えないってのもありますけれど、気になるブツはたくさんあります。最初に目についたのは、3シングルのTVね。コントロール系をいじってトレブルブースターを繋げれば、そのままブライアン・メイ的なサウンドメイクがいけそうだなとか、意外とテレがないなとか、ほとんどミディアムスケールだなとか、なーんとなく性癖も見え隠れしておもろいです。別の部屋にはアンプやエフェクターが山積みされていたりして。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

