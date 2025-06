「burn the midnight oil」の意味は？全然答えが想像できない！？【1分英会話】

正解は「夜遅くまで勉強や仕事をする」でした!

「burn the midnight oil」は、「夜遅くまで勉強や仕事をすること」を指します。

昔の人が夜遅くまで油ランプを使って仕事をしていたことが由来だそうです。

「I had to burn the midnight oil to finish my paper.」

(論文を仕上げるために夜遅くまで勉強しなければなりませんでした。)