¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡ÖÂè£´²ó¥¹¥¿¡¼¡ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×³«ºÅ¡¡Á´¹ñ9²ñ¾ì¤ÇÁ´°÷ÌÌÀÜ
ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê38¡Ë²£ÉÍÎ®À±¡Ê28¡Ë»³ºê¸¿Í¡Ê30¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï15Æü¡¢¡ÖÂè4²ó¡¡¥¹¥¿¡¼¡ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤«¤éÊç½¸¤â³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤Î¸¶ÀÐ¤¬ËÜµ¤¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¡¢½é¤á¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÏÎ©40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2019Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿¤â¤Î¡£Âè1²ó¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊÃË½÷¡Ë¤Ë¼ò°æÂçÃÏ¡ÊÅö»þ13¡Ë¤ÈÅÏÊÕ¿´·ë¡ÊÅö»þ12¡Ë¡¢21Ç¯¤ÎÂè2²ó¤Ç¤ÏÃÝÌîÀ¤Ûë¡Ê¤»¤Ê¡¢Åö»þ13¡Ë¡¢»³ÌÚÀã±©Æá¡Ê¤æ¤¦¤Ê¡¢Åö»þ12¡Ë¡¢23Ç¯¤ÎÂè3²ó¤Ç¤Ïº´Æ£ÍèÌ¤ÅÐ¡Ê¤é¤¤¤È¡¢Åö»þ14¡Ë¸¶ÅÄ²ÖÇ¸¡Ê¤Ï¤Ê¤Î¡¢Åö»þ13¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢10Âå¤Î¸¶ÀÐ¤¿¤Á¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±¼Ò½êÂ°¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê27¡ËÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡ËÁðÀîÂóÌï¡Ê30¡Ë¤ä¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢M¡ªLK¤Ê¤É¡ÖEBiDAN¡×½êÂ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¹ðÃÎ±ÇÁü¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£ÈÄ³À¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤âÌò¼Ô¶È°Ê³°¤Ë¤â³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£»þÊ¬¤¬¼ç¼´¤È¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ»¤«¤éÊ¬´ô¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò´²ÍÆ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»öÌ³½ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Êç½¸ÉôÌç¤ÏÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢²Î¼ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢»ÖË¾¼Ô¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜÉ½¸½¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ëÁ´°÷ÌÌÀÜ¤ò¼Â»Ü¡£Á´¹ñ9¥«½ê¤ÇÌÌÀÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼È¯·¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·è¤á¤ëºÇ½ª¿³ºº¤Ïº£½©¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÖÂè4²ó¡¡¥¹¥¿¡¼¡ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×
Êç½¸ÉôÌç
ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê¡¦¥¢¥¤¥É¥ë
Êç½¸Ç¯Îð
10ºÐ¡Á20ºÐ¡ÊÀÊÌÉÔÌä¡Ë
±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¼õ¾ÞÆÃÅµ
ÃËÀ¡¦½÷À¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡³Æ50Ëü±ß¡¿ÌµÎÁ¥ì¥Ã¥¹¥ó
±þÊçÊýË¡
Á´°÷ÌÌÀÜ¡¦WEB±þÊç¡¦½ñÎàÍ¹Á÷
Á´°÷ÌÌÀÜ
Á´¹ñ9¤«½ê¤Ë¤Æ³«ºÅ
7·î20Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¸©¡¿»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¡¡¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÊ¡²¬
7·î27Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¸©¡¿»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¡¡¤é¤é¤Ý¡¼¤È¹Ã»Ò±à
¿ÀÆàÀî¸©¡¿»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¡¡¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶
8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¸©¡¿»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¡¡¤é¤é¤Ý¡¼¤È°¦ÃÎÅì¶¿
8·î10Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¸©¡¿»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¡¡¥é¥é¥¬¡¼¥Ç¥óÄ¹Ä®
²Æì¸©¡¿¥µ¥ó¥¨¡¼±ºÅºÀ¾³¤´ßPARCO CITY HMV¡õBOOKS OKINAWA
8·î24Æü¡ÊÆü¡ËÂçºåÉÜ¡¿»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¡¡¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈEXPOCITY
8·î31Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþÅÔ¡¿»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¡¡¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§
9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë°¦ÃÎ¸©¡¿»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¡¡¤é¤é¤Ý¡¼¤È°Â¾ë