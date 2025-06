前回の<SATANIC CARNIVAL>では、敢えてコロナ禍以降に作った曲だけを選曲してみせた。そこには新曲に対する自信と愛着はもちろん、代表曲だけを並べたバンドの入門編的なものになることが多いフェスにおけるセットリストの作り方や、それを求めがちな観客に挑むというテーマがあったことは、前回、横山がMCで語った通りだが、2023年以来3度目のヘッドライナーとなる今回は果たして、どんなライブになるのか? ◆ライブ写真 興味津々で臨んだところ、いきなりメタリックなリフを持つメロディックハードコアナンバー「Last Train Home」を、2005年リリースの2ndアルバム『Nothin’ But Sausage』から披露。マイナー調のメロディーとともに滲ませたメタルの影響は、最近のKen Yokoyamaにはあまりなかったものだけに1曲目から、お、おお〜っとなる。 そこから、松本“EKKUN”英二(Dr)のドラムが竜巻く「4Wheels 9Lives」と「Parasites」を挟み、観客のシンガロングとともに大きな一体感を作り上げると、70sハードロックの影響が滲む「My Shoes」、さらに横山と南英紀(G)がギターで不穏なコードをハモらせながら、ハードロック的なアレンジを加えたイントロからフランキー・ヴァリのカバー「Can’t Take My Eyes Off Of You」に繋げ、それがKen Yokoyamaの今現在のモードなのかと新たな興味を掻き立てていく。 それだけでもう筆者は大満足。もしかして、これからの曲作りに反映されるのか? もしそうだとしたらおもしろすぎる! そう心の中で快哉を叫んだのが、今回の本当の見どころは90sパンクロックのカバーアルバムだった『The Golden Age Of Punk Rock』のツアーのカバーコーナーをフェスで再現することにあったようだ。 追加公演を行うほど、バンド自身、手応えを感じていた同ツアーに来られなかった人にもこの機会にその楽しさを味わってほしかったということなのだと思うが、No Use For A Nameの「International You Day」を演奏した直後の横山のMCからは、もう一つのテーマも感じられた。 「パンクロック好きだろ? 俺達のルーツにこういうのがあるんだって、覚えて帰ってくれたらいいよ。俺らみたいなバンド、今、元気がないって言われるだろ? でも、だからこそ今がチャンスだと思う。今日、(SATANIC CARNIVALに)出演していたバンドのことをみんなに話して回ってくれ」──横山健 この日、カバーコーナーで披露したのは、前掲の「International You Day」にBad Religionの「21st Century Digital Boy」、NOFXの「Stickin’ In My Eye」、Get Up Kidsの「Holiday」、Lagwagonの「May16」を加えた計5曲。Jun Gray(B)のベースリフから始まった「Stickin’ In My Eye」は演奏が終わったとたん、客席からNOFXコールが湧き、それに応え、バンドは同曲のイントロをリプリーズして、観客をさらに沸かせる。そして、ツアーで披露してみたところ、思いの外、観客の反応が良かったという「Holiday」は、SATANIC CARNIVALでも歓迎され、観客がKen […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>、初日トリはKen Yokoyama「パンクロック好きだろ? 俺達のルーツにこういうのがあるんだって、覚えて帰ってくれたら」 first appeared on BARKS.