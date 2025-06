【BS12 トゥエルビ:映画「ボルテスV レガシー」】 6月15日19時~ 放送

BS12 トゥエルビにて、映画「ボルテスV レガシー」(日本語吹替)が本日6月15日19時から「日曜アニメ劇場」にて放送される。

1977年に放送されたテレビアニメ「超電磁マシーン ボルテスV」。日本以上に熱狂的な支持を受けているフィリピンで映画1本、テレビシリーズ90話で実写化された。

今回放送されるのは、2024年に劇場公開された映画「ボルテスV レガシー」。本作は、日本の劇場公開用に、フィリピン版の映画には含まれていなかったシーンの追加を含む再編集が実施された。映像のクオリティも大幅にアップし、迫力が増した「超電磁編集版」での公開となった。

映画「ボルテスV レガシー」

6月15日19時~放送

【ストーリー】

ある日地球は“ボアザン星”からやってきたプリンス・ザルドス率いる軍隊からの攻撃を受ける。通常の兵器が全く通じない中、スティーヴ、ビッグ・バート、リトル・ジョンのアームストロング3兄弟とマーク・ゴードン、ジェイミー・ロビンソンの5人は、密かに製造されていた5機のマシンに乗り込み戦いに挑む。敵側は勝利を確実なものとするため、より強大な獣型ロボット“ビースト・ファイター”を繰り出してきた。5人はそれに対抗するため「レッツ・ボルトイン!」のかけ声とともにマシンを合体させ、巨大な人型ロボット“ボルテス V”となる。

果たしてボルテス・チームの5人は、地球を守ることができるのか――。

【出演者】

役名:キャスト(声)

スティーヴ・アームストロング:ミゲル・タンフェリックス(小林千晃)

マーク・ゴードン:ラドソン・フローレス(金城大和)

ロバート・“ビッグ・バート”・アームストロング:マット・ロザノ(花倉桔道)

“リトル・ジョン”・アームストロング:ラファエル・ランディコ(小市眞琴)

ジェイミー・ロビンソン:イザベル・オルテガ(中島愛)

フロスガー(ネッド・アームストロング):デニス・トリロ(三上哲)

マリアンヌ・アームストロング:カーラ・アベラナ(堀江美都子)

プリンス・ザルドス:マーティン・デル・ロザリオ(諏訪部順一)

ザンドラ:リーゼル・ロペス(飯田里穂)

ドラコ:カルロ・ゴンザレス(樋山雄作)

ズール:エピ・クウィゾン(越後屋コースケ)

リチャード・スミス:アルバート・マルティネス(山中誠也)

オスカー・ロビンソン:ガビー・エイゲンマン(相樂真太郎)

(敬称略)

【スタッフ】

監督:マーク A. レイエス V

脚本:スゼッテ・ドクトレーロ

シニア・エグゼクティブ・プロデューサー:ヘレン・ローズ・セセ、ラーソン・チャン

エグゼクティブ・プロデューサー:ダーリング・プリドトレス、ティージェイ・デル・ロザリオ、白倉伸一郎

製作国:フィリピン

原題:Voltes V: Legacy

主題歌:「ボルテスVの歌」歌:ジュリー・アン・サン・ホセ

作詞:八手三郎

作曲:小林亜星

(敬称略)

(C)TOEI Co. Ltd, Telesuccess All Rights Reserved