HANAが新曲「Blue Jeans」を7月14日に配信リリースすることが決定した。さらに、2ndシングル「Blue Jeans」のCDも7月16日に発売されることが決定し、本日より予約がスタートする。 新曲「Blue Jeans」は、等身大の恋心を「Blue Jeans」と「古いスニーカー」に重ねて描いたHANAとしての初めてのラブソング。切なさと希望が交錯するこの夏に聞きたいミッドバラードとなっている。 7月16日にリリースとなる2枚目のシングル「Blue Jeans」のCDパッケージは、プレミアムカジュアルブランドのDIESELとのコラボレーションが実現。公開されたアーティスト写真やジャケット写真は、シンプルな背景の中でメンバーがDIESELの衣装を着用した、洗練されたビジュアルとなっている。さらに、ショートカットが印象的だったJISOOがブルーのロングヘアに、NAOKOは髪色にパープルが入るなど、メンバーのビジュアルチェンジにも注目だ。 CDには新曲「Blue Jeans」のほか、今週配信リリースされたばかりの「Burning Flower」の2曲を収録。Blu-rayは、初回生産限定盤Aには「Burning Flower」のMVとビハインド映像、さらに5月3日に出演し生バンド編成で披露された<VIVA LA ROCK 2025>での「Drop」ライブパフォーマンス、3月23日と31日に大阪・埼玉で開催したデビュー直前イベントのビハインドVlog映像など、HANAの最大の魅力であるライブパフォーマンスとその裏側を堪能できる収録内容となっている。 初回生産限定盤Bには同じく「Burning Flower」のMVとビハインド映像のほか、DIESEL店内で撮影された「Blue Jeans」のパフォーマンスビデオ、そしてビハインド映像などDIESELとのコラボレーションが色濃く表現された収録内容となっている。さらに、全形態でソロトレーディングカード(7枚セット)が各形態絵柄違いで封入される。 2nd Single「Blue Jeans」2025.07.14 Mon. Digital Release2025.07.16 Wed. CD Release予約リンク:https://hana-brave.lnk.to/Blue_Jeans CD形態数:3形態(初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤) 収録楽曲 ※全形態共通 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray) 品番:SRCL-13350~13351価格:3,300円(税込)※デジパック仕様※ソロトレーディングカード・絵柄A(7枚セット)封入※応募抽選特典シリアルコード封入 Blu-ray収録内容1 : Burning Flower -Music Video-2 : Burning Flower -Behind The Scenes-3 : Drop -VIVA LA ROCK 2025 Live Performance-4 : HANA デビュー直前イベント […]

The post HANA、2ndシングル「Blue Jeans」CD&デジタルリリース決定 first appeared on BARKS.