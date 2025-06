片手に箸、片手にカメラ

元HKT48で韓国アイドル・LE SSERAFIMの宮脇咲良(27)=鹿児島市出身=がインスタグラムを更新。カップヌードルを食べる自撮りショットが話題となっている。

「i got the sauce so if you wanna try something different」と日本4thシングル「DIFFERENT」の英語歌詞の一部を引用し投稿したのは、シーフード味のカップヌードルをすする1枚。片手で箸を扱いながら、逆の手でカメラを操作する器用な写真となっている。

カップヌードルをすすりながら自撮りする宮脇咲良

(インスタグラム@39saku_chanより)

この投稿には「食べたくなっちまった」「やばすぎる」「シーフードか」「カップ麺食べることあるんだ」「もっと健康的な食べ物を食べて」などの声が寄せられている。