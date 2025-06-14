¡Ö¥«¥Ã¥×ÌÍ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡×À¤³¦¤Ç³èÌö¤Î27ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢´ïÍÑ¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤È·ò¹¯Åª¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤Æ¡×
ÊÒ¼ê¤ËÈ¤¡¢ÊÒ¼ê¤Ë¥«¥á¥é
¡¡¸µHKT48¤Ç´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦LE SSERAFIM¤ÎµÜÏÆºéÎÉ(27)=¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ò¿©¤Ù¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öi got the sauce so if you wanna try something different¡×¤ÈÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDIFFERENT¡×¤Î±Ñ¸ì²Î»ì¤Î°ìÉô¤ò°úÍÑ¤·Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥ÉÌ£¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ò¤¹¤¹¤ë1Ëç¡£ÊÒ¼ê¤ÇÈ¤¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÕ¤Î¼ê¤Ç¥«¥á¥é¤òÁàºî¤¹¤ë´ïÍÑ¤Ê¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤«¡×¡Ö¥«¥Ã¥×ÌÍ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤â¤Ã¤È·ò¹¯Åª¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£