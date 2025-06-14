¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÁûÆ°¤Î·Ý¿Í¡¢²þÌ¾¤òÈ¯É½¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ä¡×
¡¡¡Ö9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡×¤¬14Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¡Ê31¡Ë¤¬²þÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¶è¸¡¤¬5·î22Æü¤ËµÈËÜ¶½¶È¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤«¤à¤é¡¢¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¡×µÈËÜÂç¡¢¡Ö9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡×¡¢¡Ö¥×¥ê¥º¥ó¥¯¥¤¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×ÎµÂç¡¢ºÇ¶¯¤Î¾±ÅÄ¡¢¡Ö¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç¡×Âç¸¶Í¥°ì¡¢¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×ºûËÜ¤Ï¤ä¤Æ¤Î6¿Í¤òÅÒÇîºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¡£Åìµþ´ÊºÛ¤Ïº£·î2Æü¤Þ¤Ç¤Ë6¿Í¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÈ³¶â10Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥ó¥Ó¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µþ¶ËÉ÷ÅÍ¤Ï¡Ö¡úÉÕ¤¤¤Æ¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È·ÝÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ê¤«¤à¤é¤Ï²þÌ¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢µþ¶Ë¤Ï¡Ö¿ôÇ¯´Ö¡È¡ú¡É¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£ÉÕ¤±¤Æ¤«¤é1¸Ä¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²þÌ¾¡È¡ú¡É¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤à¤é¤·¤å¤ó¡×Ì¾µÁ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µþ¶Ë¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö±ïµ¯°¤¤¤ó¤Ç¡ú¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ëÅÛ¤Îµ¹æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£