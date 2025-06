EVIL STAGEのトリとはいえ、SATAN STAGEの10-FEETとKen Yokoyamaに被った時間帯。そんな条件下だったにも関わらず、開演時刻が近づくにつれ、オーディエンスの数は増えるばかり。10-FEETがSATAN STAGEで響かせる「goes on」が聴こえてくる中、時は来た。 ◆ライブ写真 グリーンとレッドのライトが点滅するステージに、レゲエのピースフルなSEと共に登場したのはSHANK。スタンバイ直後、挨拶代わりに庵原将平(Vo, B)がバンド名を告げて、「Long for the Blue moon」が始まった。 ドラムの早川尚希が正式加入したのが2024年頭のことだから、今のメンツが揃ってまだ数年。しかし、タイトに決まったバンドサウンドといい、阿吽の呼吸が成立するミュージシャンシップといい、演奏の安定感といい、もうすでに何十年も歴史を作り上げてきたような仕上がり方をしている。 そんなSHANKサウンドやアンサンブルの気持ち良さをストレートに伝えるためか、この日、彼らは余計な言葉やトークを挟むことなく、曲を次々に聴かせる。メロディックパンクであるが、キャッチーなものからスカやレゲエのテイストをたっぷり吸ったもの、マイナーメロディが際立った曲まで、その曲調も様々だ。自分たちの持つバリエーションの豊かさや引き出しの多さも、余すことなく見せつけるステージだ。リフを刻みながらニヤリと笑みをこぼす松崎兵太(G)である。 そんなSHANKの目の前には、曲に合わせて気持ち良くクラウドサーフし、コブシを突き上げ、庵原の歌うメロディや詞を共に口ずさむオーディエンス。言葉や説明がなくても、お互いに分かり合える最高の関係がSHANKとオーディエンスの間にできていた。「Set the fire」でも、気持ちいいメロディに合わせて、当たり前のようにシンガロングするオーディエンスやハンドクラップするオーディエンス。その歌声や拍手がひとつになって、大きなハーモニーやグルーヴも生まれていった。会場全体が心地よく揺れている。 「ライブ始まる前、袖にバンドマンが集まったりするじゃないですか。最初、少ししかいなくて(笑)。すごい不安だったんですけど、いっぱい来てくれました。どうもありがとう。20年続けてきましたけど、皆さん、SHANK、今が一番カッコいいんで」 口調こそ柔らかい庵原だが、その表情には絶対の自信がみなぎる。そして庵原の言葉に黙ってうなずく松崎と早川だった。そこから再び後半へ向かって曲を次々に聴かせるSHANK。華麗に舞い飛ぶクラウドサーファーや、客席エリアから自然に起こる歌声。双方の絶対的な信頼感が最高の景色を生み出していった。 ライブは「BASIC」で終わったが、鳴りやまないアンコールに答えて急遽、再登場。しかしながら「みんな、急いでKenさんに行け!」と庵原は忠告し、激速の「submarine」をさっさとやり切った。先輩をリスペクトするその姿勢もまたカッコいい。 取材・文◎長谷川幸信撮影◎スズキ コウヘイ ◾️セットリスト 1. Long for the Blue moon 2. 620 3. Hope 4. Life is… 5. Set the fire 6. Take Me Back 7. Good Night Darling 8. Midnight Grow 9. Extreme 10. […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>、SHANKの絶対的な信頼感「20年続けてきましたけど、今が一番カッコいいんで」 first appeared on BARKS.