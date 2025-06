<SATANIC CARNIVAL 2025>初日のEVIL STAGEトリ前を務めたのはSHADOWSである。Hiro(Vo)、Takahiro(G,Vo)、Kazuki(G,Vo)、Hayato(Ba,Cho)、Ryo(Dr,Cho)のメンバー5人が円陣を組むと、戦闘開始の準備が整う。1曲目「TIMELINES」で火蓋を切ると、フロアからは力強い拳が突き上がり、観客のテンションは上がる一方だ。 ◆ライブ写真 続く「CLIMB」に入ると、Ryoのドラムは激しさを増し、一枚岩となったバンド・サウンドで攻め立まくる。それに比例して、波のように観客も揺れ動いているでないか。「サタニック、飛べんのか?」とHiroが煽った後に「WALK AWAY」に突入。ポップパンク調の軽快なリフが鳴り響いた瞬間、「手を上げてくれ!」と声をかけ、左右に手を振る観客たち。そんなピースフルな景色の中に、激越シャウトやヘヴィなフレーズを織り込む辺りが実にSHADOWSらしく、ニヤリとさせられた。 「SHADOWSです、よろしくお願いします! またサタニックに戻って来れました。サタニック愛してます。何をやってもいいのがサタニック!」とHiroは語り、その後に「Senses」を披露。SLAYERを彷彿させるイーヴルなリフを刻み、ダークな疾走感で駆け抜けていく。その流れを「So What」が受け継ぎ、クラウドサーフは焚きつけていた。間髪入れずにビーチボーイズ風のキャッチーなコーラスを配した「SUPERCAR」に移ると、ポップ&ヘヴィな楽曲アプローチも効いており、ウォー!ウォー!の大合唱で会場を一つに束ねる。 それからオルタナティヴなグルーヴを叩きつける「BEK」の後に「My Direction」をプレイ。ミドルテンポの曲調の中、Hiroのハイトーン・ヴォーカルが幕張メッセに響き渡る。いよいよライヴは終盤を迎え、ここで「Chain Reaction」をプレイ。初っ端からハンドクラップが起き、観客は笑顔で飛び跳ねて曲に身をまかせる。その光景を見て感動したのか、スクリーンには満面の笑みを浮かべるHiroの表情が映し出されていた。最終曲「All I Want」では爆発的な駆動力を発揮し、観客を興奮のるつぼに落とし込む。実のところ、この日はライヴ中に何度か機材トラブルに見舞われたものの、それさえも吹き飛ばす熱量でEVIL STAGEを無事に走り抜けた彼ら。SHADOWSの圧倒的なライヴ力に心の底から感服した。 取材・文◎荒金良介撮影◎岸田哲平 ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / 開演11:30 / 終演21:10(予定)・15日 開場09:45 / 開演10:45 / 終演20:30(予定)▼6月14日(土)出演者04 Limited Sazabys / 10-FEET / The BONEZ / coldrain / ザ・クロマニヨンズ / ENTH / ハルカミライ / HERO COMPLEX / […]

