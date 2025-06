森口博子が1997年にリリースしたアルバム『happy happy blue』以来、28年ぶりとなるオリジナルフルアルバムを2025年冬にリリースすることが発表された。 本アルバムには今まで森口博子に楽曲を提供してきた様々なアーティストや作家が集結する。デビュー曲「水の星へ愛をこめて」を手掛けた作詞家の売野雅勇と、シンガーソングライターで作曲家のニール・セダカの40年ぶりのタッグが実現。さらに「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」を作詞作曲したシンガーソングライター西脇唯による本楽曲のアンサーソングも制作が予定されているという。 そのほか映画『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』主題歌「Ubugoe」や、森口博子のボーカルを40トラック重ねて制作される「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」など、全11曲を収録予定。 CDは通常盤、初回限定盤の2形態で発売。初回限定盤には最新リマスターをほどこしたベストアルバムと、MVなどを収録したBlu-rayを同梱。またキングレコードのECサイト「KING e-SHOP」では数量限定にて初回限定盤と『ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜』の直筆サイン入りオルゴールをセットにしたアイテムも販売予定。 さらに40周年記念コンサートツアーの開催も決定。12月20日の広島・はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ 大ホールを皮切りに、昨年ソールドアウトした大阪・森ノ宮ピロティホール、地元の福岡市民ホール 中ホールを経て、来年1月24日の東京国際フォーラム ホールCまで全国4都市をまわる。アニソンやポップスのヒット曲の数々が、スペシャルな演出で観覧できる絶好の機会になりそうだ。 アルバムの全貌とツアーの詳細は、8月にYouTube Liveにて発表される予定とのこと。 まもなく6月18日には、ガンダムシリーズの楽曲をオーケストラとともにレコーディングしたアルバム『GUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA-』をリリースする森口博子。東京・名古屋・大阪で開催するリリースイベントなど、直接歌が聴けるイベントも盛り沢山となっている。 40周年記念アルバム2025年 冬 発売 [CD-DISC1] ※初回限定盤、通常盤 共通・『ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜』(40人の森口博子によるアカペラヴァージョン)・『Ubugoe』(映画「機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島」主題歌)・売野雅勇&ニール・セダカ 提供楽曲・西脇唯 提供楽曲・ほか全11曲を収録予定 [CD-DISC2] ※初回限定盤のみ・最新リマスターベストアルバム [Blu-ray] ※初回限定盤のみ・MVほか収録予定 ◾︎初回限定盤2CD+Blu-ray¥6,600(税抜価格¥6,000) ◾︎通常盤CD ONLY¥3,300(税抜価格¥3,000) ◾︎KING e-SHOP数量限定オルゴールセット初回限定盤+『ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜』直筆サイン入りオルゴール ¥15,000(税抜価格¥13,636) コンサートツアー2025年12月20日(土)広島・はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ 大ホール 2025年12月21日(日)大阪・森ノ宮ピロティホール 2026年1月10日(土)福岡・福岡市民ホール 中ホール 2026年1月24日(土)東京・東京国際フォーラム ホールC […]

