Official髭男dismの最新曲「50%」のライブ映像が公開された。 ◆ライブ映像 本映像は今春に開催した自身初となるスタジアムツアー<OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM>より、日産スタジアムにて行われたファイナル公演の映像で、7万人に及ぶ観客との合唱が感動的な映像となっている。 <OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM>では、大阪・ヤンマースタジアム長居と神奈川・日産スタジアムでの全4公演で約25万人を動員。さらに6月1日に開催された日産スタジアムでのファイナル公演の模様を収めた『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』が10月17日より全国47都道府県での劇場上映も決定している。 本ライブでは、湾曲状の巨大LEDスクリーンを背面に構えた壮大な演出に加え、噴水、そしてフィナーレを彩る花火など、屋外ならではのスケールや、ストリーミング累計再生回数10億回を突破した「Pretender」、今回ライブ映像が公開された「50%」をはじめ、アンコールを含む全22曲を披露。今回公開される劇場版では、そんなライブの模様を劇場上映用に編集した形でお届けする。 Official髭男dismがスタジアムという巨大空間で放った熱狂と感動を、劇場の大スクリーンと音響でリアルに体感できる貴重な映像体験を、ぜひお見逃しなく。 さらに、ムビチケ前売り券(オンライン)を購入された方には、購入時にライブ写真を使用したオリジナル壁紙、着券時に購入者限定のムビチケデジタルカードのプレゼントも決定した。公開される劇場の詳細は追って解禁となる。 『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』 【公開日】2025年10月17日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国47都道府県の劇場で公開※本作は劇場上映用に編集された内容となります。※上映劇場、上映時間は追って発表となります。 【料金/席種】全席指定 3,300円(税込)※映画館によって一部追加料金が必要なお座席がございます。※学生割引、障がい者割引は2,800円となります。※各種割引券、招待券使用不可。サービスデイ割り、シニア割りはございません。 【ムビチケ前売り券(オンライン)】販売ページ:https://ticket.moviewalker.jp/film/089785?from=official前売り料金:3,000円(税込)購入者特典:購入時にライブ写真を使用したオリジナル壁紙、着券時に購入者限定のムビチケデジタルカードをプレゼント。 【上映に関する注意事項】※内容は全て予定です。内容は予告なしに変更する場合がございます。※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。場合によっては、拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。※スタンディングでの鑑賞はご遠慮いただいております。※ペンライト、光り物、うちわ、その他音の出るアイテムなどのご利用はご遠慮いただいております。※過度な発声はお控えください。※転売・転用を目的としたご購入は、固くお断り致します。※映画館内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音/録画/撮影/配信を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、予めご了承下さい。※当日、マスコミ・メディアの撮影が入る可能性がございます。その際、お客様が映像等に映り込む可能性がございますので、予めご了承下さい。※地震発生時・緊急地震速報を受信した場合等、安全確保の為、上映を中断させていただく場合がございます。※天変地異及びそれに伴う交通機関トラブルの場合でも、上映が行われた際には払い戻しできませんので、予めご了承ください。※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。※ライブ照明による光の変化が激しい演出がある場合がございます。光に対して敏感なお客様は、ご鑑賞いただく際には予めご注意ください。 【お問い合わせ】ポニーキャニオン カスタマーセンター営業時間:平日 10:00〜13:00/14:00〜17:00(土日祝・会社の指定日除く)問い合わせフォーム:https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。・お問い合わせの際は、イベント名、参加日もご連絡願います。・イベント前日、当日のお問い合わせにはお答えは出来かねる場合がございます。・上記お問い合わせ以外、特に会場への直接のお問い合わせは御遠慮願います。・公演内容や抽選に関するお問い合わせはお受けいたしかねます。 劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025 特設サイトhttps://higedan-stadium-movie.com <OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM […]

