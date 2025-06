マカロニえんぴつが、デビュー10周年イヤーの集大成としてバンド結成の地・神奈川県の横浜スタジアムにてバンド史上最大規模となるスタジアムワンマンライブを開催中だ。その初日のステージ上にて、新曲「静かな海」の配信リリースをサプライズ発表し、会場を埋め尽くした観客の前で同曲を初披露した。 新曲「静かな海」は、10周年を迎えたバンドが織りなす静かな強さを持ったミドルナンバー。メジャーデビュー以降ノンタイアップ曲を単曲リリースするのは、ストリーミング総再生回数6億回を突破したヒット曲「なんでもないよ、」ぶりだ。同楽曲は明日6月15日午前0時より各種音楽配信サービスにて配信がスタートする。 さらに、同曲配信を記念してLINE MUSICでの再生キャンペーンの開催も決定。対象期間中に楽曲を再生した人の中から抽選で、メンバーのサイン入りTシャツが当選する。詳細は特設サイトおよびSNSにて。 マカロニえんぴつは、ファンサイト「OKKAKE」会員限定ツアーを8月より全国5都市にて行うことも発表した。FCツアーとしては1年半ぶり。全国のZeppで開催される<マカロックツアーvol.20 〜むしろウチらが追っかける!愛を掴んでホールドオン篇〜>のチケット最速先行受付はOKKAKEにて本日6月14日21時より。 さらには、デビュー10周年を記念して渋谷パルコのGALLERY X BY PARCOにて『マカロニのQ展』の開催も決定。2022年に実施された展覧会『マカロニの穴展』ではマカロニえんぴつの楽曲から抜き出された印象的な言葉たちで構成された空間の中、会場内に多数存在する“穴”を通してここでしか見ることのできない様々な秘蔵アイテムをのぞき見ることができた。今回はクイズ形式で参加型の展示会として9月4日から9月15日の期間中、新たなテーマを掲げて開催される予定だ。 ■新曲「静かな海」6月15日(日)午前0時 配信開始配信サイト:https://tf.lnk.to/macaroni_Shizukana_Umi特設サイト:https://macaroniempitsu-shizukana-umi.com/ ■FCツアー<マカロックツアーvol.20 〜むしろウチらが追っかける!愛を掴んでホールドオン篇〜>8月31日(日) 北海道・Zepp Sapporo9月08日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside9月09日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside9月11日(木) 福岡・Zepp Fukuoka9月16日(火) 愛知・Zepp Nagoya9月17日(水) 愛知・Zepp Nagoya9月24日(水) 東京・Zepp DiverCity9月25日(木) 東京・Zepp DiverCity▼チケット【OKKAKE先行受付】受付期間:6/14(土)21:00〜6/23(月)23:59https://fc.macaroniempitsu.com 関連リンク ◆Debut 10th aniversary 特設サイト◆マカロニえんぴつ オフィシャルサイト◆マカロニえんぴつ オフィシャルTwitter◆マカロニえんぴつ オフィシャルInstagram◆マカロニえんぴつ オフィシャルTikTok

The post マカロニえんぴつ、新曲「静かな海」をサプライズリリース+FCツアー開催決定 first appeared on BARKS.