DEZERTが、2026年3月20日に千葉・幕張メッセイベントホールにてワンマンライブを開催することを発表した。 2024年、日本武道館に立った彼らが、再びアリーナと言う名の戦場へ挑むことになる。現在開催されているバンド史上初となる47都道府県を巡る全国ツアー<DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR ’25-’26 “あなたに会いに行くツアー”>の全47都道府県を駆け抜けた「その先に」用意された、ツアーの終着点、グランドフィナーレを飾るのがこの幕張メッセ公演となるという。チケット情報などの詳細は後日発表されるとのことなので、続報を楽しみにしていてほしい。 幕張メッセでのワンマン公演に向けてメンバーは、以下のようにコメントしている。 ◆ ◆ ◆ ◾️千秋(Vo)千秋やれます。やらせてください。 ◾️ Miyako(G)ついに始まった、人生で初めての47都道府県ツアー。バンドとしても、人としても、今この瞬間が新たな挑戦の始まりです。この旅の中で出会う景色や人たちとの時間、そしてたくさんの経験を全身で受け止めながら、もっと強く、もっと深く、音楽を響かせていきたいと思っています。そして何より、ツアーのグランドファイナルである幕張メッセ。この場所で、仲間であるメンバーと、支えてくれるファンのみんなと、心から笑い合える最高の時間を一緒に迎えられるように。その日を信じて、明日からも全力でステージに立ちます。 ◾️Sacchan(B)47都道府県ツアーの先に幕張メッセ公演が決まりました。2024年の武道館を経て、バンドの進む道が見える様な大事な公演になる事と思います。DEZERTが更に更にその先へ向かう為に、皆さんへの感謝の気持ちと共に、期待に応えられるような強い気持ちを持って臨みたいと思っています。 ◾️SORA(Dr)日本全国47都道府県を経て弱くもなり強くもなるであろう僕らの音楽は、一旦幕張メッセという会場にフォーカスを当てて全国を回ります。それはなぜか?と聞かれると、バンドとして常に掲げる目標の“その先”に向かって、前進して応援してくれるファンの皆様に恩返しをしていきたいと武道館公演を経て強く思ったからです。そのためにはカッコよくバンドを続ける必要があります。カッコよく続けるには目標が必要です。その新たな大きな目標に、DEZERTは幕張メッセを選びました。成功の定義がなんなんのか、15年近くバンドやっていてもわかりませんが、ただDEZERTの音楽に触れてくれた人々の何かになれるように進むだけだと考えています。僕なりに、がむしゃらかもしれませんがその想いとともにドラムを叩いていきますので、どうか応援よろしくお願いします! ◆ ◆ ◆ この発表に合わせてニュービジュアルが公開されたのに加え、47都道府県ツアーの各会場でメンバー自らカードを配布する「DEZERT 47 AREA ONEMAN TOURのその先へ〜幕張への招集状〜」施策や、会場限定CDの販売等、盛りだくさんなツアーになりそうだ。詳しい情報をオフィシャルサイト・SNSをチェックした上で、各地に足を運んでほしい。 ■<DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL> 2026年3月20日(金・祝)幕張メッセ イベントホール※詳細後日発表 ■<DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR ’25-’26 “あなたに会いに行くツアー”> 6月14日(土)千葉LOOKを皮切りに全国47カ所49公演を開催中特設サイト:https://special.dezert.jp/47tour2025-2026/ ■<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2025> 2025年8月2日(土)Zepp Haneda (TOKYO)OPEN 14:00 / START 15:00 / END 20:50(予定)詳細:https://www.dezert.jp/live_information/detail/21669 ◾️アルバム『yourself: […]

The post DEZERT、幕張メッセでのワンマンライブ開催発表 first appeared on BARKS.