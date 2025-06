coldrainは今年、ツアー<coldrain presents LOUD or NOTHING>を開催。UKポップパンクのNECK DEEPを招き、4月から5月にかけて計6本のツアーを決行した。筆者は5月5日の大阪・GORILLA HALLを観てきたが、coldrain、NECK DEEP、SHADOWSの三つ巴バトルは壮絶極まりなく、灼熱のパフォーマンスで観客を焚きつけていた。 ◆ライブ写真 そして<SATANIC CARNIVAL 2025>初日、SATAN STAGEの5番手としてcoldrainが登場。Y.K.C(G)、Sugi(G/Cho)、R×Y×O(B/Cho)、Katsuma(Dr)が姿を現し、「行けんの、サタニック? 追いてかれるぞ」とMasato(Vo)が挑発して一発目はショート曲「VENA」で始まる。常にエンジンをトップギアに入れ、ロケットスタートで突っ走る5人。会場は早くも異様な活気を呈す。 「もう一回聞くぞ、サタニック。行けんのか?」と煽った後、「The Revelation」へ。スクリーンにはあちこちで繰り広げられるサークルピットの模様をとらえ、SATAN STAGEはラウドロックの遊び場と化していた。しかし、それでもMasatoのぼやきは止まらない。 「サークルピットがちっせえねえ」と焚きつけ、「F.T.T.T」をプレイ。今日イチのサークルピットが生まれ、大運動会が勃発。曲中に「ギターソロでもサークルピット!」と告げると、Y.K.Cの流麗なギターソロに連動してフロアは暴動状態。通常のメタルのライヴではギターソロでモッシュというのは、あまり見かけない光景だ。しかし、心と体を解放し続けるcoldrainのラウドロックは違う。1秒たりとも観客を休ませることはない。 続いては、ドイツの名門レーベルCentury Media Recordsと新たに契約を結び、移籍第1弾シングルとなった新曲「INCOMPLETE」を披露。テクニカルなギターと爆発力漲るサウンドを両立させ、Sugiのハイトーンコーラスも新鮮に響く。また、スクリーム/クリーンヴォーカルを的確に使い分けるMasatoの歌唱力も素晴らしいい。この曲も既に観客から熱いリアクションを引き出し、これからライヴでどんどん成長する楽曲になることは間違いない。 「幕張ひとつ忘れてませんか、いくつになってもライヴハウスに来たなら子供になれよ!」と呼びかけ、ドラムンベース調のアレンジを仕込んだ「Cut Me」を皮切りに攻撃モードに拍車をかけていく。地獄と天国を接続させたギャップ激しい音像を叩きつける「Rabbit Hole」、続く「Die tomorrow」のダイナミズムに富む観客は狂喜乱舞に陥る。 「やばい曲作ってます。来年、自分たちのフェス(BLARE FEST.2026)もやるんですよ」という告知もあり、場は沸き上がる。残り2曲となり、「Vengeance」で大合唱を作り上げると、最後を締め括るのはこの曲しかないだろう。彼らの代表曲「Final Destination」に移ると、再び巨大なサークルピットが生まれるカオスっぷり。全9曲、ラウドロックの火を燃やし尽くし、観客の全体力を根こそぎ奪う剛腕ぶりであった。 そう言えば、このライヴ中に海外ツアー真っ只中のCrossfaithとSiMの2バンドに触れ、「あいつらの魂が宿っている気がする。サタニックという場所にはラウドロックがないといけないと思ってる」とMasatoはMCしていた。だからだろうか、2バンドの想いも背負い、いつも以上に業火のラウドロックで攻め続けた彼ら。そのライヴはSATAN STAGEというステージ名を見事に体現する凄絶な内容だった。 取材・文◎荒金良介撮影◎スズキ コウヘイ ■セットリスト 1. VENA 2. The Revelation 3. F.T.T.T 4. INCOMPLETE 5. Cut Me 6. Rabbit Hole 7. Die tomorrow 8. Vengeance 9. Final […]

