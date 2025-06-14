6月15日（日）に阪神競馬場で行われる、第66回宝塚記念（3歳上オープン・G1・芝2200m・1着賞金＝3億円）の枠順は下記の通り。ファン投票1位のベラジオオペラは1枠1番へ入った。有馬記念V以来のレガレイラは大外17番。天候悪化で馬場状態も微妙な状況。力関係も拮抗して波乱の展開も十分にあり得る。注目の発走は15時40分。

ベラジオオペラが22万票超えで1位…宝塚記念ファン投票

力関係は拮抗

1枠1番 ベラジオオペラ（牡5・58.0・横山和生）上村洋行・栗東

1枠2番 ドゥレッツァ（牡5・58.0・横山武史）尾関知人・美浦

2枠3番 ローシャムパーク（牡6・58.0・騎手未定）田中博康・美浦

2枠4番 プラダリア（牡6・58.0・高杉吏麒）池添学・栗東

3枠5番 チャックネイト（せん7・58.0・D.レーン）堀宣行・美浦

3枠6番 ボルドグフーシュ（牡6・58.0・内田博幸）宮本博・栗東

4枠7番 ジャスティンパレス（牡6・58.0・M.ディー）杉山晴紀・栗東

4枠8番 シュヴァリエローズ（牡7・58.0・北村友一）清水久詞・栗東

5枠9番 ヨーホーレイク（牡7・58.0・岩田望来）友道康夫・栗東

5枠10番 リビアングラス（牡5・58.0・坂井瑠星）矢作芳人・栗東

6枠11番 ソールオリエンス（牡5・58.0・松山弘平）手塚貴久・美浦

6枠12番 メイショウタバル（牡4・58.0・武豊）石橋守・栗東

7枠13番 アーバンシック（牡4・58.0・C.ルメール）武井亮・美浦

7枠14番 ジューンテイク（牡4・58.0・藤岡佑介）武英智・栗東

8枠15番 ロードデルレイ（牡5・58.0・川田将雅）中内田充正・栗東

8枠16番 ショウナンラプンタ（牡4・58.0・幸英明）高野友和・栗東

8枠17番 レガレイラ（牝4・56.0・戸崎圭太）木村哲也・美浦