2位:いわき/50票

All About ニュース編集部は5月21日〜6月2日、全国10〜60代の男女194人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート(北海道・東北地方)」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う福島県の地名を紹介します!2位は「いわき」でした。福島県浜通り南部および中通り中部・南部のおおむね阿武隈川より東側を対象に交付されているナンバーです。

1位:会津/74票

ナンバープレートに表記される地名は130種以上、ひらがな表記はたった4種類。その1つの「いわき」は、珍しさやかわいらしさからナンバープレートにしたいと感じる人も多いようです。回答者からは「ひらがなで他とは違う見た目だから」(20代女性/沖縄県)、「平仮名のナンバープレートに憧れるから」(30代女性/兵庫県)、「いわきはかっこいい車が多く走ってた印象なので」(40代女性/青森県)などのコメントがありました。1位は「会津」でした。会津若松市・喜多方市などを対象に交付されているご当地ナンバーです。会津若松市をはじめとした「会津エリア」には、歴史的な観光スポットが点在。2013年のNHK大河ドラマ『八重の桜』でも注目を集め、歴史を語るに外せない鶴ケ城や「白虎隊記念館」など、さまざまな場所で歴史を感じることができます。回答者のコメントを見ると「白虎隊の聖地として有名だから」(50代女性/群馬県)、「会津藩や白虎隊など歴史的背景が深く、武士道の精神や誠実さを象徴する地名です。「会津ナンバー」は伝統を重んじるような渋さと力強さを持っていて、非常にかっこいいです」(50代男性/大阪府)、「会津磐梯山を連想するから」(50代女性/東京都)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)