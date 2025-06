2023年に<SATANIC CARNIVAL>に初出演した際に、ステージ上でメジャーデビュー決定の発表をしたラウドロックバンド・花冷え。が2年ぶりに帰還。現在は国内のみならず海外でもより精力的にツアーをし、今夏もアメリカでの<Vans Warped Tour>や、ドイツのメタルフェス<Wacken Open Air>はじめ欧州のフェスに多数出演するほか、秋にはEU&UKツアーも決まっている4人。前回の出演時よりもバンドとしてとことんタフに、またかわいいところはよりかわいく磨きをかけての登場となった。 ◆ライブ写真 1曲目から、これぞ花冷え。な目まぐるしい展開と情報量過多なサウンドで爆走するメタルコア「O・TA・KUラブリー伝説」で幕を開けた。重々しいシャウトからキュートボイスまで自在に操るユキナ(Vo)と、クリーントーンでメロディパートを響かせるマツリ(G, Vo)とのボーカルで早速フロアをカオスにすると、「ぶっちぎれますか、サタニック!」というユキナの掛け声から「ぶっちぎり東京」へとなだれ込む。ダイナミックなプレイで重量感たっぷりなビートを生んでいくチカ(Dr)と痺れる低音で踊らせるヘッツ(B, Cho)のベースが、観客をガンガン飛ばしていく。ユキナはステージをフルで使い、インパクト抜群のシャウトもそうだが、小柄さを微塵も感じさせないパフォーマンスで、観客の興奮を引っ張り上げていく。 「幕張、調子はどうですか」というマツリの言葉に歓声が沸く。そこにユキナが「サタニック、戻ってこれたぞ! 2年分のパワーを溜めてまいりましたので、それをストレートにぶつけていきたいと思います。まだまだ力余ってるよね。サタニック1日目、最高の盛り上がりをみんなに見せつけようぜ」と、「メタ盛るフォーゼ!」のヘヴィなリフとビートでヘッドバングを起こす。ブルータルなシャウトや、サウンドとウルトラキャッチーなサビの豹変ぶりが興奮を呼ぶ。激しいヘッドバングをしたかと思えば、ひっくり返るのではないかというくらいのけぞってシャウトを放つユキナの暴れっぷりに応えるように、観客はコブシを突き上げる。 さらに、ここから激重なブラストビートでフロアを波打たせる「我甘党」、そして結成10周年記念日である5月28日にリリースした新曲「Spicy Queen」を連投する甘辛攻撃で、観客の体力を奪っていった。 「一緒にパーティしませんか」とヘッツの乾杯の音頭とともにEVIL STAGEをダンス空間へと変えた後半戦。ユキナはピンクのポップなサングラス姿で踊り、「今年こそギャル〜初夏ver.〜」の骨太なダンスビートで、観客をその場でしゃがませて一斉にジャンプさせる。ユキナが「まだ遊びたい?」と言い、「2回目の出演、ここで1番でかいモッシュピット作ろうぜ」と放つとフロア後方までモーセの海割りのごとく道ができ、「TOUSOU」のシャウトと共にウォールオブデスを起こしていく。メジャーデビュー以降しっかりライブで戦ってきたゆえのバンドの爆発力と、観るものを巻き込んでいく力は圧倒的だ。 「また次もその次も出続けたいこのステージに――いや、あっちのステージ(SATAN STAGE)に出たいに決まってんだろ!」とユキナがハングリーな姿勢を見せたところで「この後も死ぬほど楽しもう」と、ラストはキラーチューン「お先に失礼します。」を投下。ユキナはステージを降り、客席前の長い距離を走りまくって観客を盛り上げながら、ステージへと戻って最後にパワフルにシャウトを決めた。メジャーデビュー発表をしたこの思い出のステージに、花冷え。は最強にパワーアップした4人のサウンドを刻んでいった。 取材・文◎吉羽さおり撮影◎中河原理英 ◾️セットリスト 1. O・TA・KUラブリー伝説2. ぶっちぎり東京3. メタ盛るフォーゼ!4. 我甘党5. Spicy Queen6. 今年こそギャル〜初夏ver.〜7. TOUSOU8. お先に失礼します。 ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / 開演11:30 / 終演21:10(予定)・15日 開場09:45 / 開演10:45 / 終演20:30(予定)▼6月14日(土)出演者04 Limited Sazabys / 10-FEET / […]

