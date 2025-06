m-floが、2025年第2弾となる配信シングル「EKO EKO」を6月18日にリリースする。本作に“loves”アーティストとしてZICO、eillが参加することが発表された。 ZICOは韓国のヒップホップ/ポップシーンの先端を走り続けるプロデューサー/アーティストであり、グローバルな視野を持つその音楽性はm-floのビジョンとも共鳴する存在。一方のeillは、R&BやJ-POPを自在に横断するスタイルと確かな歌唱力で多くのリスナーを魅了してきたアーティストだ。 ジャンルも国境も越えた本コラボレーションに対し、m-flo、ZICO、eillからもコメントが到着。今回の制作に込めた想いやm-floとの共作への感想が語られている。 また、本作のPre-add/Pre-saveもスタートした。さらに音源は6月15日(日)13:00〜16:55放送のJ-WAVE(81.3FM)『TOKIO HOT 100』にて初オンエアされるとのことだ。 ◆ ◆ ◆ ■m-floコメント「EKO EKO」は、ZICOとの何度かのセッションを通じて、お互いがシナジーを感じられるサウンドに辿り着くまで、時間をかけて丁寧にコミュニケーションを重ねた楽曲です。eillには「tell me tell me」でもフィーチャリングしてもらっていて、今回も彼女の声が加わることで、楽曲全体により立体感と色彩が生まれました。それぞれのルーツや感性が自然と融合し、アップデートされたm-floらしい “loves” の形になったと思っています。 ■ZICOコメント제가 음악을 처음 시작할 때부터 이 씬에서 영웅이었던 m-flo의 앨범에 참여하게 되어 영광이다. 어릴 적부터 팬이었는데 어느덧 데뷔 25주년을 맞이하셨다는 것이 아티스트로서 존경스럽다. 이번 신곡 ‘EKO EKO’는 그 시절의 감성과 현대적인 사운드가 결합되어 세대와 취향을 넘어 누구나 즐길 수 있는 […]

