UAが、新曲「Happy」を6月20日に配信リリースすることを発表した。 6月14日にアニバーサリーを記念したライブ<UA 30th Anniversary Live>の大阪公演を大阪藝術劇場で開催。新曲として「Happy」を披露し、デビュー時記念日前日となる6月20日に配信リリースされることが発表された。 JR東海のCMテーマソングとして話題となった配信シングル「会いにいこう」以来、約2年ぶりの新曲となる「Happy」は、既に<GREENROOM FESTIVAL 2025>など各地の音楽フェスでも披露されリリースが期待されていたという。Apple Music、Spotify、Amazon Musicなどの配信サービスで、Pre-add / Pre-saveも開始しているので、事前登録してリリースをお待ちいただきたい。 「Happy」の歌詞にも登場する「御御御付(味噌汁)」が印象的なジャケット写真は、カメラマン・守本勝英が撮影した写真をもとに、金子英が鉛筆画として新たな魅力を引き出したもの。アートディレクター矢後直規氏による、遊び心あふれるタイポグラフィも印象的な一枚となっている。 なお、この新曲「Happy」は、UAがゲスト出演する6月16日放送のJ-WAVE(81.3FM)「TALK TO NEIGHBORS」内で初オンエアされる。「Happy」についてのインタビューだけでなく、デビューしてからの30年を振り返った聴きごたえのある内容が4日間にわたって放送される。 ◾️配信シングル「Happy」 2025年6月20日(金)リリースhttps://jvcmusic.lnk.to/UA_Happy※リリース前にPre-add/Pre-saveを設定しておくと、リリース日にご自身のアカウントのライブラリに自動で作品が追加されます。 関連リンク ◆UA オフィシャルサイト◆UA オフィシャルX◆UA オフィシャルInstagram◆UA オフィシャルYouTubeチャンネル◆UA オフィシャルFacebook

