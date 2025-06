SPECIAL OTHERSが、<SPECIAL OTHERS TOUR 2025 〜特他街道二拾五次〜>の開催を発表した。 9月28日の米子laughsから、12月13日の沖縄・桜坂セントラルまで全国25カ所を巡るツアーとなっている。「SPECIAL OTHERS App」では、6月16日よりチケットの先行販売が実施される。 今回のツアーでは各会場ごとに異なったデザインの「特他街道二拾五次カード」が来場者全員に1枚プレゼントされる。他会場のカードと交換して楽しんでもらえるよう、各会場ではプレゼントされるものと同じカードの販売も実施する。4カ所以上のカードを集めて送ると、「全25ヶ所のカード」と「特製カードホルダー」がもれなくプレゼントされる。 さらに、全25カ所のカードを集めて送ると、「全25ヶ所のカード」と「特別デザイン!特製カードホルダー」と「メンバーからの御礼状」がプレゼントされる。ツアー2カ所目となる水戸公演からは、会場にカード交換所が設置される。 ◆ ◆ ◆ ◾️メンバーコメントみんなー!大ニュース大ニュース!いや!御用だ御用だ!とくほかかいどうにじゅごつぎがはじまるよ!カードを集めて遊ぼう!友達に頼んだり、交換して遊んでね!25枚集まったら1人でニコニコするもよし、友達に自慢してもいいぞ!各宿場でみんなを待ってるでやんす! ◆ ◆ ◆ 開催中のツアー<SPECIAL OTHERS 野音ツアー! 去年で最後だと思ったら違ったゴメンね!☆彡 大盤振る舞いの大阪城野音と浜名湖ガーデンパークもあるよ(^o^)/>は、7月19日の静岡・浜名湖ガーデンパーク野外ステージを残すのみとなり、20歳以下は入場無料となるのでこの機会にぜひ足を運んでほしい。 ◾️<SPECIAL OTHERS TOUR 2025 〜特他街道二拾五次〜> 2025年9月28日(日)鳥取・米子laughs OPEN15:30/START16:00 Info. YUMEBANCHI(岡山)10月3日(金)茨城・水戸LIGHT HOUSE OPEN18:30/START19:00 Info. 4ROULEUR10月11日(土)青森・青森Quarter OPEN16:30/START17:00 Info. ノースロードミュージック10月12日(日)宮城・仙台darwin OPEN16:30/START17:00 Info. ノースロードミュージック10月13日(月・祝)福島・郡山Hip Shot Japan OPEN15:30/START16:00 Info. ノースロードミュージック10月18日(土)栃木・HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2 OPEN16:30/START17:00 Info. 4ROULEUR10月19日(日)東京・ Zepp Shinjuku (TOKYO) OPEN16:00/START17:00 Info. HOT STUFF PROMOTION10月25日(土)滋賀・滋賀 U☆STONE OPEN16:30/START17:00 Info. YUMEBANCHI(大阪)11月1日(土)香川・高松MONSTER OPEN16:30/START17:00 Info.DUKE高松11月2日(日)広島・広島SIX ONE Live STAR OPEN15:30/START16:00 Info. YUMEBANCHI(広島)11月3日(月・祝)岡山・YEBISU YA PRO OPEN15:30/START16:00 Info. YUMEBANCHI(岡山)11月8日(土)北海道・cube garden OPEN16:30/START17:00 Info.WESS11月9日(日)北海道・旭川カジノドライブ OPEN15:30/START16:00 Info.WESS11月15日(土)富山・富山MAIRO OPEN16:30/START17:00 Info. SPECIAL OTHERS […]

