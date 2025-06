16時55分、SATAN STAGEを占拠したのは、究極の生命体であり謎の狼集団=MAN WITH A MISSON。メンバー五匹が地球の、日本の、ここ幕張に現れることを告げるSEが響くと、爽快感なメロディに合わせてハンドクラップを起こすオーディエンス…いや、人間どもだ。 ◆ライブ写真 容赦なくバンドサウンドを轟かせながら「LADIES AND GENTLEMEN…! 」と煽りに煽るJean-Ken Johnny(Vo,G)。直後、「WE ARE THE MAN WITH A MISSION!」と高らかに叫ぶと同時に始まったのは「Raise your flag」だった。 真っ赤なライトが点滅するステージで、メンバー五匹は目の前の人間どもに挑みかかる勢いで音を言葉を次から次へと投げつけていく。人間どもの飢えた歓声がMAN WITH A MISSIONのサウンドに混ざり合い、曲はさらに激しく鼓動する。 その鼓動をコントロールするようにリズムを刻むのはSpear Rib(Dr)、ジャンプの決めながら煽るように弾のはくKamikaze Boy(B)、ターンテーブルをガシガシにスクラッチを決め続けるDJ Santa Monica(DJ)。Tokyo Tanaka(Vo)はマイクを客席に向け、コール&レスポンスも起こし、人間どもの血流を激しくさせるばかりだ。「調子、良サソウ ジャネーカ!!」とJean-Ken Johnnyの歓喜の叫び声が会場に轟いた。 エグいほどの火力と熱量で一気に最高潮に持っていったMAN WITH A MISSION。しかし、こんなもんじゃ済まなかった。次の曲に突入すると、袖から飛び出てきたのは10-FEETのTAKUMAだ。曲は「database with TAKUMA(10-FEET)」だ。音源どおりのコラボレーションが、生で炸裂する機会が多いのはフェスの醍醐味のひとつ。一人と二匹のシンガーが次々に言葉を連射し、この場にいる全員のテンションを高め続ける。ワイヤレスマイク一本で自由の身のTAKUMAは、左から右、右から左へと動きまわり、さらにフロントに立つ3匹とも絡み、煽るわ、叫ぶわ、歌うわ、全てが激しい。それに刺激され、MAN WITH A MISSIONの五匹もまた野蛮なほどに感情を爆発させる。まさにケモノだ。 「調子、良サソウダナ、サタニック! メイッパイ遊ンデ イッテクレ!」とJean-Ken JohnnyのMCに続いたのは、今年3月に発表した新作「XV e.p.」収録曲の「Vertigo」。去年は精力的な全米ツアーを行なったMAN WITH A MISSION。向こうの空気も肉もたらふく食ったメンバー五匹が生むグルーヴは、大陸的なスケール感もあり、タフで太くて気持ちいい。ときおり顔を出すサイケデリックなテイストやメロディに、幻惑され、精神も身体も吸い込まれてしまう。 さらに続くのはおなじみの「Emotions」だが、宇宙空間の映像をバックにプレイする五匹は、まるで何億光年も超えてやってきた使者のようにも映った。そんな使者たちに全身を捧げてひとつになっていく人間ども。そしてトドメを刺すようにMAN WITH A MISSIONが畳み掛けるのは、アニメ『「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』のオープニングテーマでもある「絆ノ奇跡」だ。曲の一部になったように掛け声が客席から起こり、その声を浴びながらプレイするメンバー五匹は、極上の表情を浮かべているように見えた。ここで生まれている絆は奇跡なんかじゃない。必然である。そしてさらに深く結びついていっている。 「始マッチャイマシタネ、夏フェスシーズン。1年デ一番、コノバンド ノ 口数ガ少ナクナル…。コノヨウナ屋内ノ フェス。非常ニ助カリマス」 […]

