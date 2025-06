ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、足触りのよいキャンバス生地を使用した、ディズニーデザイン「エスパドリーユ風スリッポン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「エスパドリーユ風スリッポン」ドナルドダック&チップ&デール

© Disney

価格:8,490円(税込)

サイズ:22.5、23、23.5、24、24.5

ヒール高さ:約2cm、片足の重さ:約190g(23cmの場合)

素材:合成繊維、合成底

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

探検を楽しむ「ドナルドダック」、「チップ&デール」の楽しそうなアートがあしらわれたスリッポン。

エスバドリーユ風デザインで大人っぽい印象です!

履き口はゴム入りなので脱ぎ履きもラクチン。

© Disney

アートは淡いカラーでデザインされ、「ドナルドダック」、「チップ」、「デール」は仲良くお揃いの帽子をかぶっています。

「ドナルドダック」は怒ったような表情、「チップ」と「デール」はクスクスと笑った表情、それぞれの表情にも注目☆

© Disney

<素材アップ>

足触りのよいキャンバス生地を使用。

ソール側面はジュート素材になっていて、見た目も涼しげです。

© Disney

中敷きにはロゴがプリントされています。

脱いだ時も可愛い!

リラックス感もあって足元をオシャレに演出してくれるスリッポン。

足触りのよいキャンバス生地を使用した、ディズニーデザイン「エスパドリーユ風スリッポン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

