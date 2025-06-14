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14日午後7時47分ごろ、岩手県、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、盛岡市、矢巾町、北上市、遠野市、一関市、それに奥州市、宮城県の気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、南三陸町、名取市、岩沼市、石巻市、東松島市、松島町、大郷町、それに女川町、福島県の田村市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□岩手県
宮古市　大船渡市　陸前高田市
釜石市　住田町　盛岡市
矢巾町　北上市　遠野市
一関市　奥州市

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　涌谷町　南三陸町
名取市　岩沼市　石巻市
東松島市　松島町　大郷町
女川町

□福島県
田村市

■震度1
□岩手県
久慈市　山田町　普代村
大槌町　二戸市　八幡平市
滝沢市　雫石町　葛巻町
岩手町　紫波町　九戸村
花巻市　西和賀町　金ケ崎町
平泉町

□宮城県
色麻町　宮城加美町　宮城美里町
白石市　角田市　蔵王町
大河原町　村田町　柴田町
宮城川崎町　亘理町　山元町
仙台青葉区　仙台宮城野区　仙台若林区
仙台泉区　塩竈市　多賀城市
七ヶ浜町　利府町　大和町
大衡村

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　福島伊達市
本宮市　国見町　川俣町
天栄村　玉川村　浅川町
小野町　いわき市　相馬市
南相馬市　福島広野町　楢葉町
大熊町　双葉町　浪江町
葛尾村　新地町　飯舘村

□青森県
八戸市　七戸町　東北町
おいらせ町　三戸町　五戸町
青森南部町　階上町

□秋田県
横手市　大仙市　東成瀬村

□山形県
天童市　東根市　中山町

□茨城県
笠間市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。