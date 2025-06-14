岩手県、宮城県、福島県で最大震度2の地震 岩手県・宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、盛岡市
14日午後7時47分ごろ、岩手県、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、盛岡市、矢巾町、北上市、遠野市、一関市、それに奥州市、宮城県の気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、南三陸町、名取市、岩沼市、石巻市、東松島市、松島町、大郷町、それに女川町、福島県の田村市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□岩手県
宮古市 大船渡市 陸前高田市
釜石市 住田町 盛岡市
矢巾町 北上市 遠野市
一関市 奥州市
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 涌谷町 南三陸町
名取市 岩沼市 石巻市
東松島市 松島町 大郷町
女川町
□福島県
田村市
■震度1
□岩手県
久慈市 山田町 普代村
大槌町 二戸市 八幡平市
滝沢市 雫石町 葛巻町
岩手町 紫波町 九戸村
花巻市 西和賀町 金ケ崎町
平泉町
□宮城県
色麻町 宮城加美町 宮城美里町
白石市 角田市 蔵王町
大河原町 村田町 柴田町
宮城川崎町 亘理町 山元町
仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区
仙台泉区 塩竈市 多賀城市
七ヶ浜町 利府町 大和町
大衡村
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 福島伊達市
本宮市 国見町 川俣町
天栄村 玉川村 浅川町
小野町 いわき市 相馬市
南相馬市 福島広野町 楢葉町
大熊町 双葉町 浪江町
葛尾村 新地町 飯舘村
□青森県
八戸市 七戸町 東北町
おいらせ町 三戸町 五戸町
青森南部町 階上町
□秋田県
横手市 大仙市 東成瀬村
□山形県
天童市 東根市 中山町
□茨城県
笠間市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。