Ì¼¤ò¼º¤¤Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÊì¿Æ¡£¼º°Õ¤ÎÃæ¡¢¶öÁ³Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡¿¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë¢
¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë¡Ù (Ìð¸ý»ËÌ÷¡§¸¶°Æ¡¢ÆÌ¥Î¹â½¨¡§Ì¡²è/ÁÐÍÕ¼Ò) Âè2²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û
¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ò¸ø¼°¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êÌ¼¤ò¼º¤Ã¤¿²Â·Ã¤Ï¡¢¹üÆ¡»Ô¤Ç¤È¤¢¤ë¿Í·Á¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£²Â·Ã¤Ï¿Í·Á¤òËÜÅö¤ÎÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¬¤ê¡¢¿´¤Î½ý¤â½ù¡¹¤ËÌþ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢É×ÉØ¤¬¿·¤¿¤ÊÌ¼¤ò¼ø¤«¤ë¤È¡¢¿Í·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤ë--¡£¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°µ´¬¤ÎÉÁ¼Ì¤ÈÇ÷ÎÏ¤ÎÉ½¸½¤ÇÌ¡²è²½¡£¥¾¥¯¡ß¥¾¥¯¤Î¥É¡¼¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ìËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢²èÁü¤Î°ìÉô¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ò¸ø¼°¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êÌ¼¤ò¼º¤Ã¤¿²Â·Ã¤Ï¡¢¹üÆ¡»Ô¤Ç¤È¤¢¤ë¿Í·Á¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£²Â·Ã¤Ï¿Í·Á¤òËÜÅö¤ÎÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¬¤ê¡¢¿´¤Î½ý¤â½ù¡¹¤ËÌþ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢É×ÉØ¤¬¿·¤¿¤ÊÌ¼¤ò¼ø¤«¤ë¤È¡¢¿Í·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤ë--¡£¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°µ´¬¤ÎÉÁ¼Ì¤ÈÇ÷ÎÏ¤ÎÉ½¸½¤ÇÌ¡²è²½¡£¥¾¥¯¡ß¥¾¥¯¤Î¥É¡¼¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ìËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢²èÁü¤Î°ìÉô¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£