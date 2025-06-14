FC東京vsC大阪 スタメン発表
[6.14 J1第20節](味スタ)
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 99 白井康介
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 55 ヴィトール・ブエノ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 14 舩木翔
DF 22 高橋仁胡
MF 10 田中駿汰
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
監督
アーサー・パパス
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 99 白井康介
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 33 俵積田晃太
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 55 ヴィトール・ブエノ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 14 舩木翔
DF 22 高橋仁胡
MF 10 田中駿汰
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
監督
アーサー・パパス