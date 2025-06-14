[6.14 J1第20節](味スタ)

※19:00開始

主審:荒木友輔

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 13 波多野豪

DF 2 室屋成

DF 3 森重真人

DF 4 木本恭生

DF 99 白井康介

MF 7 安斎颯馬

MF 8 高宇洋

MF 10 東慶悟

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

FW 19 マルセロ・ヒアン

控え

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 5 長友佑都

DF 30 岡哲平

DF 32 土肥幹太

MF 33 俵積田晃太

MF 37 小泉慶

FW 16 佐藤恵允

FW 28 野澤零温

FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ

監督

松橋力蔵

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 6 登里享平

DF 16 奥田勇斗

DF 33 西尾隆矢

DF 44 畠中槙之輔

MF 5 喜田陽

MF 8 香川真司

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 55 ヴィトール・ブエノ

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 9 ラファエル・ハットン

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 3 進藤亮佑

DF 14 舩木翔

DF 22 高橋仁胡

MF 10 田中駿汰

MF 19 本間至恩

MF 35 吉野恭平

MF 48 柴山昌也

FW 13 中島元彦

監督

アーサー・パパス