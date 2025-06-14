¡ÚÀ¾Éð¡Û¹ÃÈåÌî±û £·²ó²Ð¾Ã¤·¤Ç15ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¡Ö¤·¤Ó¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ò¤è¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡À¾Éð¤Ï£±£´Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£²¡½£±¤È¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Ãù¶â¤ò£µ¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£²¡½£±¤È£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Î·ÑÅê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿ÀèÈ¯¡¦Í¿ºÂ³¤¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤¿£²ÈÖ¼ê¡¦¹ÃÈåÌî±ûÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ÏÀÐÀî¡¢ÂåÂÇ¡¦Àî±Û¤òÏ¢Â³¤Î»°¥´¥í¤ËÉõ¤¸¡¢µçÃÏ¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤·¤Ó¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¹ÃÈåÌî¤Ï¤³¤ì¤Ç£´·î£±£³Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤«¤é£±£µ»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀÅêµå¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£±£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨£±¡¦£°£´¤ÈÅê¼ê²¦¹ñ¡¦À¾Éð¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£